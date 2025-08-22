高雄通緝男家門前遭槍殺！鄰驚訝「常一起聊天」　曝行刑前異狀

記者賴文萱、吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨傳出槍響，51歲的羅男在巷弄內突遭一名槍手接近，並以「行刑式」手法、以槍口抵住頭部及頸部等要害處射殺，當場慘死。有鄰居透露，清晨有聽見吵架聲，出門看見現場拉起封鎖線嚇了一跳，另也有鄰居指出，每次帶狗散步遇到死者都會聊上幾句，很訝異會發生不幸。

▲高雄市左營區今晨傳出槍響，一男中彈身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，今早6時51分許接獲民眾報案，指稱文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中。據了解，51歲的羅男在自家門口被槍殺，頭部、頸部有槍傷，當場沒有生命跡象；初步勘驗現場，發現有8枚彈殼，立即封鎖進行採證。

▲左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於高雄發生槍擊命案，有網友說，「前幾天浮屍、今天又爆頭、注意安全」、「五星市長表示震怒！！！」、「楊筱青為什麼都有槍？」另有鄰居透露，清晨有聽見吵架聲，出門看見現場拉起封鎖線嚇了一跳，另也有鄰居指出，每次帶狗散步遇到死者都會聊上幾句，很訝異會發生不幸。

警方調閱監視器相關畫面，鎖定槍手駕駛一輛白色自小客車逃離現場，目前正在全力查緝中。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並動員警力全力追緝涉案車輛與犯嫌，深入釐清死者交友狀況、犯嫌犯案動機及相關共犯。