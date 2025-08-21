快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示

▲今日台北高溫炎熱。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署持續針對5縣市發布高溫警示，各地天氣高溫炎熱，今(21)日白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

根據氣象署觀測，今日最高溫在北市信義，下午熱飆38.8度，內湖也有38.1度；另外，新北屈尺36.9度，三峽、山佳來到36.5度。

高溫資訊(橙色)

影響時間：21日白天

＊高溫橙色38燈號：台北市

＊高溫橙色36燈號：新北市

＊高溫黃色燈號：桃園市、高雄市、屏東縣

▲氣象署發布高溫警示。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日太平洋高壓增強，水氣稍減，各地為多雲到晴，午後在熱力作用下，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區仍有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部高溫可達34、35度，尤其台北市及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率。

另外，菲律賓東方海面的熱帶系統預計往呂宋島逐漸進入南海，距離台灣較遠，對台灣沒有直接影響，但周末因熱帶系統外圍水氣可能移入，花東及恆春半島會有降雨。