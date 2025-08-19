　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗網曝截圖求官都找他？　林錫耀怒了：委託律師告發全力訴追不法

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨前秘書長林錫耀。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

近日，暗網流出幾段對話截圖，是台北市前議員簡余晏傳給民進黨前秘書長洪耀福，替丈夫陳裕興求官，而洪耀福則將訊息轉給前行政院副院長林錫耀；而2022年參選宜蘭縣長落敗的江聰淵，也傳訊向林錫耀求官。對此，林錫耀19日委託律師楊家興發出律師聲明，強調已委託律師檢證相關資訊進行告發，全力訴追不法。

根據暗網流傳的對話截圖，簡余晏在擔任台北市觀傳局長後，在2018年3月22日向時任民進黨祕書長洪耀福表示，希望替丈夫陳裕興爭取官位。洪耀福則是將訊息轉給林錫耀，林則回覆簡余晏，請她準備兩份爭取不同職務的簡歷。

此外，2022年參選宜蘭縣長的江聰淵，疑似在2023年1月19日，傳訊息給林錫耀，提到上次在官邸時任的總統蔡英文有提及，請林錫耀幫忙留意適當位置。林錫耀在2月8日回覆，表示江聰淵聘任行政院顧問「完成簽辦」，江聰淵隨即回覆感謝「老大」關照。

對於相關內容，林錫耀19日委託律師楊家興發出律師聲明。聲明指出，有關某匿名傳散不法資訊的暗網帳號，近日再次流出一份疑似駭侵林錫耀先生通訊軟體Telegram訊息截圖，以拼湊對話形式，炮製不實資訊，散佈虛假敘事誤導輿論，傷害當事人名譽，「林錫耀先生日前已委託本律師檢證相關資訊進行告發，全力訴追不法」。

聲明強調，任何駭侵、變造他人個人資訊，甚而透過不實資訊干擾民主社會健全運作，都是法律不容的違法行為，提醒各界共同拒絕不法，不傳散、不再製相關不實資訊，以遏制類似罪行。

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／才宣布「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了
快訊／新北死亡車禍　男騎士不治
人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長
AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂
北市動物園「小喬」過世！
26歲騎士忠孝橋噴飛死亡　相驗結果曝

