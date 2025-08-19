《天堂》大神竟是詐團首腦！　黑化之路起底

▲警方搜索黃鶴樓集團犯罪據點時，查扣市值近千萬元的比特幣和泰達幣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

被科技圈譽為天才工程師的黃鶴樓，因涉嫌幫詐騙集團搬運、架設大量網站，遭刑事局及美國聯手破獲。至於黃鶴樓是如何從技術雲端一步步墜落，最後淪為犯罪集團首腦？知情人士Ａ先生告訴本刊，今年四十六歲的黃畢業於文化大學歷史系，但他自學程式設計，擁有高超的技術能力，二十多年前就在科技圈闖出名號，被稱為天才工程師，他最有名的，是為知名線上遊戲《天堂》撰寫了多款外掛練功程式，造福了相當多的玩家，還被玩家們稱為大神，更讓他賺進了人生的第一桶金。

嚐到成功滋味後，黃鶴樓興起開公司的念頭，但他個性內向，於是邀請口才很好的梁姓友人加入團隊，並成功引進日本遊戲廠商「萬代」的熱門遊戲，事業逐漸上軌道。不過，黃並未因此滿足，他還想研發更好的線上遊戲，成為台灣之光，於是招募了一批年輕的工程師，埋首進行遊戲開發。

▲黃鶴樓曾為線上遊戲《天堂》（圖）寫了多款外掛程式，被玩家封為大神。

Ａ先生表示，黃鶴樓非常敬業，堅信努力會有回報，凡事也親力親為，幾乎沒有休假，每天早上7點半準時進公司，有一次颱風天，黃照常騎車上班，結果在路上摔得全身是傷，但包紮後，仍繼續與團隊一起緊盯開發進度，意志力十分驚人。

黃鶴樓團隊後來開發出幾款遊戲，雖然獲得玩家極高的評價，但因黃不懂如何包裝、行銷，加上智慧手機興起，手遊成為市場新藍海，超越線上遊戲，黃的產品叫好不叫座，收益不如預期。

後來黃鶴樓的資金面臨斷鏈，龐大的財務黑洞壓得他喘不過氣，為了填補資金缺口，他在股東牽線下，開始接觸有黑幫背景的地下錢莊，高額利息很快讓他的債務累積到數千萬元。此時，黃認識了惡名昭彰的股市禿鷹陳建良，陳以自己最擅長的「高槓桿、高報酬」投資手法，幫黃償還部分債務，但黃也成了陳的棋子，被捲入另一場更複雜的金融風暴。



