社會 社會焦點 保障人權

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

警方在黃鶴樓及共犯的工作室和住處，查扣大批贓款、手機及電腦。（刑事局提供）

▲警方在黃鶴樓及共犯的工作室和住處，查扣大批贓款、手機及電腦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年8月7日，刑事警察局宣布與美國合作，偵破一起重大詐欺案，逮捕主嫌黃鶴樓等多名犯罪集團成員。警方先於去年4月間，查獲新北土城一處社區大樓內的詐騙機房，該詐騙集團利用TIFFIN、arbutuse.com、FORTRESS等假投資網站，詐取民眾血汗錢。掌握初步證據後，警方進一步溯源，發現這些網站是向美國的公司購買網域名稱，於是請求美國國土安全調查署HSI協助調查。

透過美方協助，刑事局取得網站註冊資料與IP登入紀錄，結合虛擬貨幣幣流分析後，查出一名吳姓男子出資設立科技公司、創意公司，再讓具有電腦工程師背景的男子黃鶴樓擔任負責人，並與梁姓系統合作，承接柬埔寨及台灣詐騙機房的網站製作。黃率領旗下張姓、鍾姓、陳姓、林姓和陳姓工程師，1年內開發製作超過700個詐騙網站，導致300名台灣人受騙，財損金額逾億元。

被稱為「天才工程師」的黃鶴樓（中）因債務問題，淪為犯罪集團首腦。（讀者提供）

▲被稱為「天才工程師」的黃鶴樓（中）因債務問題，淪為犯罪集團首腦。

黃鶴樓替詐騙集團架設、維護詐騙網站（圖），不法獲利逾億元。（刑事局提供）

▲黃鶴樓替詐騙集團架設、維護詐騙網站（圖），不法獲利逾億元。

蒐證完畢後，警方報請新北地檢署指揮偵辦，分別於今年1、4、5月，執行三波搜索行動，逮捕黃鶴樓、吳姓金主及梁姓系統商，同時將黃旗下5名工程師及徐姓會計拘提到案，共查扣百萬元贓款，及價值約新台幣900萬元的比特幣跟泰達幣，黃、吳、梁及3名工程師最後遭檢察官聲請羈押獲准。

犯罪集團首腦名字很特別，跟古詩詞提到的建築物黃鶴樓（圖）一模一樣。（維基百科MonsieurRoi）

▲犯罪集團首腦名字很特別，跟古詩詞提到的建築物黃鶴樓（圖）一模一樣。

由於本案堪稱台灣治安史上規模最大的工程師集體犯罪案，震撼科技圈，1名黃鶴樓集團的前成員Ａ先生告訴本刊，因為詐騙猖獗，警政署的反詐系統特別針對詐騙平台進行「網域封鎖」，促使詐騙集團積極「搬運」網站，以便金蟬脫殼之後，另起爐灶，網站搬運也因此成為一門新興的生意。

警方荷槍實彈，對黃鶴樓集團的犯罪據點進行攻堅、搜索。（刑事局提供）

▲警方荷槍實彈，對黃鶴樓集團的犯罪據點進行攻堅、搜索。

Ａ先生表示，當詐騙集團發現網站遭檢舉、查封後，向黃鶴樓團隊求助，團隊就會派出工程師協助重新架設網站、轉移伺服器、調整DNS設定，1個網站收取1萬元服務費，黃團隊平均1天至少搬運10個網站，日收超過10萬元，加上網頁維護與升級費用，月入破千萬元，因黃鶴樓集團人脈廣、技術好，越來越壯大，成為詐騙集團最仰賴的技術團隊。


08/17 全台詐欺最新數據

