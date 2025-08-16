全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

▲ 法國企業家梅耶爾（Françoise Bettencourt Meyers）。（圖／達志／美聯社）

在世界頂尖富豪榜上，有一位名字鮮少出現在媒體頭條的女富豪，她就是法國企業家法蘭索瓦絲·貝當古·梅耶爾（Françoise Bettencourt Meyers），擁有高達953億美元（約新台幣3兆元）的驚人財富。根據《富比士》即時億萬富翁榜（Forbes Real-Time Billionaires List），她是全球第二富有的女性，也是全球第20大富豪。

綜合外媒報導，儘管擁有令人咋舌的財富，72歲的梅耶爾卻極為低調，不靠創業、不靠網路科技，而是繼承自家族的美妝帝國L’Oréal（萊雅集團）。梅耶爾是歐萊雅創辦人舒勒（Eugène Schueller）的外孫女；其母貝當古（Liliane Bettencourt）是舒勒唯一的女兒，於1957年繼承全部資產，而梅耶爾則在2017年母親過世後，接掌龐大的家族財富。

目前，梅耶爾擁有萊雅集團33％的股份，是公司最大股東，並擔任家族控股公司董事長、萊雅集團董事會成員，持續對企業運營具有重大影響力。隨著萊雅集團的全球業務在電商與美容市場持續擴張，梅耶爾的財富穩定增長，也讓她穩居世界富豪之列。

梅耶爾出生於天主教家庭，但在嫁給企業家梅耶爾（Jean-Pierre Meyers）後改信猶太教，並將兩個兒子撫養為猶太人。據傳，梅耶爾的丈夫是二戰期間在奧斯威辛集中營遇害的一位猶太拉比的後代。儘管身為全球頂尖富豪之一，梅耶爾一向行事低調，甚少出席公開活動，與許多高調經營社群媒體的富豪形象形成強烈對比。

若以其財富換算，梅耶爾甚至能為全美3.3億人口購買NBA門票（以每張135.7美元計算），觀看金州勇士與洛杉磯湖人的比賽，並加贈每人一顆官方NBA球（每顆44美元），而她帳戶中仍可剩下約330億美元資產。

目前，《富比士》將梅耶爾資產評估為953億美元，而彭博億萬富豪榜則略高，為959億美元，排名全球第19位（不含創辦人彭博本人）。不過，這些數字仍會因股價波動與匯率變動有所起伏。儘管媒體曝光不高，梅耶爾卻持續透過家族對萊雅集團的控制，在全球美容產業與女性經濟影響力上發揮深遠作用。

