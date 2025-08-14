醫者精神薪火相傳　長榮高中生郭家恩見習臨床立志行醫

▲郭家恩順利錄取中山醫學大學醫學系，一路走來，他不僅課業優異，更透過志工服務與臨床見習，將對醫療的好奇轉化為專業志向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高三那年，郭家恩站在診間一角，專注觀摩學長陳建宏醫師的問診與治療，好友因膝關節受傷回診，讓他得以親眼見證醫師如何傾聽病患、診斷病情，並跟隨觀摩護理與復健完整流程，那一天，他對醫師這條路有了清晰輪廓，也下定決心。

長榮中學郭家恩在114學年度大學分科測驗中脫穎而出，順利錄取中山醫學大學醫學系。一路走來，他不僅課業優異，更透過志工服務與臨床見習，將對醫療的好奇轉化為專業志向。郭同學曾參與 台南捐血協會志工，協助推廣捐血觀念與現場引導，也曾至骨科診所擔任志工，接受陳建宏醫師親自指導，近距離體驗醫療現場運作與醫病互動。

郭同學回憶，診間見習並非易事，必須獲得病患同意才可進入。一次陪同好友復健回診，他才有機會觀摩學長問診方法，完整見證護理與復健過程。同班好友蔡姓同學也曾參與服務，後來錄取 職能治療學系，兩人各自踏上醫療專業之路。

陳建宏醫師長期投入衛教推廣，曾回母校演講，分享臨床經驗與醫療觀察。他的專業與熱忱，也透過這次指導傳承給郭家恩，成為新一代醫者啟航力量。

導師黃裕民指出，郭同學原本嚮往第二類組科系，但高三透過診所見習與志工服務後，對醫療專業使命感深刻共鳴，也明確看見未來方向。教務主任陳淑萍表示：「郭同學健談、善於傾聽，親和力與溝通能力將使未來診間醫病對話順暢，減輕患者心理負擔。」

談及錄取心情，郭同學感謝陳建宏醫師的悉心指導，以及導師黃裕民老師與各領域師長一路鼓勵扶持，讓他找到真正志向，也為踏上醫者之路奠定堅實基礎。

長榮中學與醫療淵源深厚，創校之初校址緊鄰醫院，師生共享醫療與教育資源與精神。許德勝校長表示：「郭同學成就不僅源於個人努力，更體現長榮精神——專業、關懷與服務。期待他未來在醫學領域持續精進，將關懷傳遞給更多人。」全校師生對郭家恩的努力深感驕傲，期盼他在醫學殿堂持續發光發熱。