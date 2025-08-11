假公益真吸2.6億！名模當庭落淚喊冤：哥哥很有愛　士院裁定3人續押禁見

▲名模蕭瑋葶助兄吸2.6億僅4％做公益，3人遭起訴，今晚法官召開羈押庭均羈押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵破「中華民國身障關懷協會」假公益吸金案，協會自2019年起吸金近新台幣2.6億元，真正投入營運與公益僅約1,032萬元，占比不到4%，其餘流向購屋、豪車、名錶與奢華享樂。理事長陳品君、通緝犯丈夫蕭靖與名模胞妹蕭瑋葶3人今（11）日被依公益侵占等罪提起公訴，在押移審至法院後，法官傍晚召開羈押庭，經複訊裁定3人全數收押禁見。

傍晚開庭，陳品君對犯罪事實避重就輕，強調個人消費皆屬合理。辯護人則表示，她與蕭靖結婚後一直是家庭主婦，雖於2021年起掛名協會理事長，但係因丈夫對外有債務與訴訟糾紛，不便出面才請她掛名，對蕭靖侵占協會善款一事毫不知情。

蕭瑋葶否認涉入公益侵占，稱不知善款屬違法所得，坦承向銀行詐貸，並供稱洗錢部分只是將帳戶借給胞兄使用。她解釋，哥哥工作起伏大、信用破產，因此車子、房子才登記在她名下。法官追問「信用不好怎麼有車？」蕭瑋葶答稱，哥哥買的都是舊古董車整理後轉賣，並強調自己不知哥哥是通緝犯。她聲稱未擔任協會任何職務，只曾當一次義工陪小朋友玩，認為哥哥成立協會「很有愛」，但說到最後情緒潰堤，當庭落淚。

蕭靖則爽快表示對犯罪事實不爭執，但對金流與數罪部分要再與律師研議，並強調太太與妹妹均不知情，協會事務皆由他一手操作。

法院裁定指出，蕭靖雖坦承犯行，但供述前後矛盾，與共犯說法有落差，且曾因詐欺案遭通緝多年才被捕，顯有逃亡之虞，涉案期間長，有反覆詐欺的可能；陳品君僅承認藏匿人犯，其餘否認，供述反覆、對丈夫巨額資金來源無合理解釋，並曾提領協會資金、簽借名契約購房，行為與常情不符；蕭瑋葶承認詐欺取財，其餘否認，卻同樣提供帳戶供資金流入，並以自己名義替蕭靖購房與7輛車輛，資金來源可疑，且偵查初期刻意隱瞞。

合議庭認為，3人均有勾串共犯、湮滅證據或逃亡之虞，涉案金額高、情節重大，羈押理由明確，無法以保釋、責付或限制住居替代，裁定全數收押並禁止接見通信。