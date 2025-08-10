　
社會 社會焦點 保障人權

17歲女車禍亡！運將「用氣喘藥」驗出酒精反應　醫師解答了

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北中和死亡車禍，駕駛「使用氣喘吸入劑」驗出酒精，醫生解釋背後原因。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市中和區環河西路10日凌晨發生死亡車禍，其中一名55歲吳姓駕駛被驗出酒測濃度達0.19毫克，但他供稱沒有喝酒，是使用氣喘吸入劑，導致酒精呈陽性反應。對此，醫師蘇一峰解釋，氣喘噴霧劑含有酒精與類似成分，「吸氣喘藥真的可能導致酒測陽性喔！」

回顧事件，17歲朱姓少女9日晚間跟好友出門玩樂，10日凌晨1點多散會後坐多元計程車回家，不料駕駛吳姓男子沿環河西路左轉光環路時，疑未依號誌燈違規左轉，遭直行的莊姓男子駕駛賓士撞上，導致多元計程車翻了好幾圈，朱女也因此噴出車外，重摔在地當場死亡。

警方到場後，初步檢視吳男有頭、手擦傷，送雙和醫院，酒測後發現吳男測值達0.19毫克，不過吳男自稱因氣喘有使用支氣管擴張劑，可能因此測出酒精，後來在醫院抽血檢驗，發現血液酒精濃度小於10mg/dl，確定無酒精反應。另一名肇事駕駛莊男則沒有駕照，車禍受僅受到輕傷，兩人除了被開處違規左轉、無照駕駛罰單外，後續也分別被依公共危險、過失致死罪移送法辦。

針對吳男使用支氣管擴張劑（氣喘藥）而驗出酒精的情況，醫師蘇一峰解釋，「有些噴霧性的氣喘的藥物，成分裡面就含有酒精，所以剛吸完就馬上做酒精吹氣測試，會出現偽陽性」、「但是抽血就可以分辨出真假，光吸氣喘藥物，不會抽血驗出酒精，若抽血酒精也陽性，就是有喝酒」。

快訊／台中死亡車禍！女行人重傷亡

