101歲抗戰老兵王榮年康復出院　三總醫護父親節獻上敬意

軍聞社／記者王茗生報導

適逢父親節，三軍總醫院８日為101歲的抗戰老兵王榮年先生舉辦出院慶生活動，特別策劃溫馨儀式，場面相當感人，家屬也特別致贈醫療團隊花束，感謝專業醫護群在療程中辛勤的付出和照護。

抗戰老兵王榮年先生日前因在家中不慎跌倒，導致右側股骨轉子間骨折，經由三軍總醫院醫療團隊積極治療後，手術過程順利，術後也在多位專業醫師團隊合作下，積極復健，恢復良好，於今日出院返家與家人團聚，體現他「生命不息、戰鬥不止」的堅強意志。

整合疼痛治療中心主任徐永吉醫師表示，針對高齡病患執行麻醉，需特別重視術前風險評估、麻醉執行計畫與術後恢復管理，透過ERAS（術後加速康復）策略，利用多模式止痛與麻醉深度監測，結合神經阻斷技術，協助病人術後加速整體康復，以降低術後相關併發症風險，確保手術安全與病患恢復速度。

心臟內科病房主任劉文正醫師表示，對於曾多次接受心導管支架置放手術、反覆發作冠狀動脈疾病的高齡患者而言，只要支架術後持續進行良好的心臟照護與藥物治療，若面臨重大或緊急手術需求，經術前完整的心臟功能評估，並配合適當的麻醉策略，仍可安全接受手術，進而避免潛在的併發症。術後則須密切監控病患的血行動力學變化，並持續給予心血管相關藥物及抗凝治療，以降低急性心肌梗塞等嚴重併發症的風險。

三軍總醫院骨科部王誌謙醫師表示，高齡長者因骨質疏鬆及平衡力退化，常因跌倒導致近端股骨骨折，若未即時處理，進而導致長期臥床而引發深部靜脈栓塞、肺炎、壓瘡、泌尿道感染及肌肉萎縮等嚴重併發症，嚴重者更可能危及生命。