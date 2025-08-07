Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

記者蘇晟彥／台北報導

Sony Taiwan 7日發布RX1R系列第三代產品 RX1R III (型號：DSC-RX1RM3)，此款相機搭載 6,100 萬像素 35mm 全片幅 Exmor R™ CMOS 感光元件、最新的 BIONZ XR™ 影像處理器以及 ZEISS® Sonnar T* 35mm F2 鏡頭，並擁有精準快速的自動對焦表現，在小巧的體積與輕量化設計下，集結強大影像規格，不論街拍、旅拍及日常記錄，都能以絕佳影像細節還原真實感動。

▼主打輕量化、全片幅的Sony RX1R III正式發售。

專注於高品質細膩影像表現

RX1R III 搭載 6,100萬像素全片幅Exmor R™背照式CMOS 感光元件結合 BIONZ XR™影像處理器，帶來高解析度、高感光度、低雜訊和寬廣動態範圍的優異表現。感光元件表面採用AR（抗反光）鍍膜，並移除光學低通濾鏡，實現卓越的極致影像品質。

RX1R III配備 ZEISS® Sonnar T* 35mm F2 定焦鏡頭帶來卓越的畫質，透過以細緻調整並優化鏡頭和成像表面的位置，在輕巧體積的機身中造就了卓越的光學性能。

為了讓創作者能輕鬆精準地捕捉理想畫面，RX1R III 配備了與 AlphaTM 系列相機同級的最新AI 處理元件，可以準確辨識拍攝對象的形態、動作，以及眼睛、身體和頭部的位置，因此即使拍攝對象的臉部沒有面對鏡頭也能進行追蹤，且適用於靜態照片和動態影像拍攝。感光元件的捕捉區域覆蓋率約為 78%（靜態照片拍攝），並擁有多達 693 個密集排列的相位式偵測自動對焦點。

雖然相機配備的是定焦鏡頭，但使用者可以透過「裁切拍攝」功能 ，藉由自定義按鍵在 35 mm、50 mm 和 70 mm 自由切換焦段 ，如同應用三個定焦鏡頭所帶來的多元性，以 RAW 格式拍攝時，更可以在後製時重新選擇焦段；此外，鏡頭的微距環可快速切換至微距模式，支援以 20 公分最近拍攝距離捕捉影像（最大放大倍率：0.26X）。

對於追求獨特個性化視覺效果的創作者，RX1R III 內建 12 種創意風格，色調、飽和度、亮度、對比度和清晰度的調整皆可應用於動靜態影像；值得一提的是，RX1R III同樣擁有最新具備柔和色彩復古氛圍 的FL2 風格，與能呈現更鮮明影像的 FL3 風格。

流線簡約設計兼具可靠耐用硬體設置

RX1R III 機身採用輕盈且高硬度的鎂合金材質，兼顧美觀與功能性；功能轉盤和多重介面 (MI) 智慧熱靴均嵌入機身，在保持卓越操作性和可擴充性的同時，機身頂部仍可呈現極簡、平整設計，而優化的握柄設計和表面紋理帶來穩固舒適的握持體驗。

RX1R III 配備約 236 萬點 XGA OLED 電子觀景窗，擁有高解析度和高對比度，放大倍率約為 0.70X；另外，RX1R III 使用 NP-FW50 充電電池，最多可拍攝 300 張靜態照片 ；此款新機搭載 USB Type-C® 端子，透過支援 USB Power Delivery 的設備即可快速充電，或可連接行動電源等外部電源，延長拍攝時間。