　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

記者蘇晟彥／台北報導

Sony Taiwan  7日發布RX1R系列第三代產品 RX1R III (型號：DSC-RX1RM3)，此款相機搭載 6,100 萬像素 35mm 全片幅 Exmor R™ CMOS 感光元件、最新的 BIONZ XR™ 影像處理器以及 ZEISS® Sonnar T* 35mm F2 鏡頭，並擁有精準快速的自動對焦表現，在小巧的體積與輕量化設計下，集結強大影像規格，不論街拍、旅拍及日常記錄，都能以絕佳影像細節還原真實感動。

▼主打輕量化、全片幅的Sony RX1R III正式發售。

▲▼ Sony RX1R III 。（圖／SONY提供）

專注於高品質細膩影像表現
RX1R III 搭載 6,100萬像素全片幅Exmor R™背照式CMOS 感光元件結合 BIONZ XR™影像處理器，帶來高解析度、高感光度、低雜訊和寬廣動態範圍的優異表現。感光元件表面採用AR（抗反光）鍍膜，並移除光學低通濾鏡，實現卓越的極致影像品質。

RX1R III配備 ZEISS® Sonnar T* 35mm F2 定焦鏡頭帶來卓越的畫質，透過以細緻調整並優化鏡頭和成像表面的位置，在輕巧體積的機身中造就了卓越的光學性能。

為了讓創作者能輕鬆精準地捕捉理想畫面，RX1R III 配備了與 AlphaTM 系列相機同級的最新AI 處理元件，可以準確辨識拍攝對象的形態、動作，以及眼睛、身體和頭部的位置，因此即使拍攝對象的臉部沒有面對鏡頭也能進行追蹤，且適用於靜態照片和動態影像拍攝。感光元件的捕捉區域覆蓋率約為 78%（靜態照片拍攝），並擁有多達 693 個密集排列的相位式偵測自動對焦點。

雖然相機配備的是定焦鏡頭，但使用者可以透過「裁切拍攝」功能 ，藉由自定義按鍵在 35 mm、50 mm 和 70 mm 自由切換焦段 ，如同應用三個定焦鏡頭所帶來的多元性，以 RAW 格式拍攝時，更可以在後製時重新選擇焦段；此外，鏡頭的微距環可快速切換至微距模式，支援以 20 公分最近拍攝距離捕捉影像（最大放大倍率：0.26X）。

對於追求獨特個性化視覺效果的創作者，RX1R III 內建 12 種創意風格，色調、飽和度、亮度、對比度和清晰度的調整皆可應用於動靜態影像；值得一提的是，RX1R III同樣擁有最新具備柔和色彩復古氛圍 的FL2 風格，與能呈現更鮮明影像的 FL3 風格。

▲▼ Sony RX1R III 。（圖／SONY提供）

流線簡約設計兼具可靠耐用硬體設置
 RX1R III 機身採用輕盈且高硬度的鎂合金材質，兼顧美觀與功能性；功能轉盤和多重介面 (MI) 智慧熱靴均嵌入機身，在保持卓越操作性和可擴充性的同時，機身頂部仍可呈現極簡、平整設計，而優化的握柄設計和表面紋理帶來穩固舒適的握持體驗。

RX1R III 配備約 236 萬點 XGA OLED 電子觀景窗，擁有高解析度和高對比度，放大倍率約為 0.70X；另外，RX1R III 使用 NP-FW50 充電電池，最多可拍攝 300 張靜態照片 ；此款新機搭載 USB Type-C® 端子，透過支援 USB Power Delivery 的設備即可快速充電，或可連接行動電源等外部電源，延長拍攝時間。

▲▼ Sony RX1R III 。（圖／SONY提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年
快訊／美股開盤走高　台積電ADR大漲5.62％
4男2女性愛直播！泰豪華泳池「全裸激戰」　觀眾嗨抖內
大支剛出歌酸完！民進黨2立委用五月天歌跳舞　上傳後急刪
網扒葉珂「有三個孩子」　前夫爆料被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

蘋果攜手康寧打造全新產線　iPhone螢幕玻璃全面「美國製造」

美製iPhone時代來臨？蘋果再砸6,000億美元　全力推動在地供應鏈

TAA國際HI-END音響展搶先看！入門款到千萬頂奢落地喇叭全都有

舊手機用戶注意！LINE將強制升級　不更新恐無法傳訊

父親節限定驚喜！LINE聊天室特效上線　熊大動畫陪你說感謝

內部文件曝光！iPhone 17系列、AirPods Pro 3傳將同台發表

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【墨西哥猛男啦啦隊】壯碩身材超養眼求引進台灣XD

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

蘋果攜手康寧打造全新產線　iPhone螢幕玻璃全面「美國製造」

美製iPhone時代來臨？蘋果再砸6,000億美元　全力推動在地供應鏈

TAA國際HI-END音響展搶先看！入門款到千萬頂奢落地喇叭全都有

舊手機用戶注意！LINE將強制升級　不更新恐無法傳訊

父親節限定驚喜！LINE聊天室特效上線　熊大動畫陪你說感謝

內部文件曝光！iPhone 17系列、AirPods Pro 3傳將同台發表

A走機車經銷款5千萬買房、夫兒幫洗錢　「神鬼女會計」50萬交保

寶兒GOT the beat時期被罵翻！無奈「一開始就不想加入」孝淵超心疼

冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手EDIFICE纖薄帥錶

快訊／美股開盤走高　台積電ADR大漲5.62％

原鄉父親扛家計滿身傷　按摩師幫仁愛鄉15位模範父親鬆一下

父親節前夕　南投竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

快訊／川普轟陳立武該下台　英特爾盤中暴跌逾3％失守20美元

3部刻劃「父子情」的動人電影　在混沌亂世看見父親的辛酸與偉大

KAT-TUN解散後驚喜宣布「最後演唱會」　11月合體開唱創罕見特例

顏益財：台驊因輕資產隨時彈性調整產品組合　投資上下游股票添獲利

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

3C家電熱門新聞

iPhone 17發表會日期曝光！

TAA國際HI-END音響展搶先看！

LINE宣布11月起將封鎖舊機型傳訊功能

iPhone螢幕玻璃全面「美國製造」

蘋果砸6,000億力拼美國製造

Sony RX1R III登場

iPhone 17全系列模型照流出

微軟Office「這些功能」明年起停止支援

庫克罕見喊話：蘋果不能輸在AI！

傳iPhone 17 Pro將迎光感變色外觀

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

LINE父親節限定聊天特效上線

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

2025Q2手機營收破千億

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面