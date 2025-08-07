檢調搜索畫面曝！5非法陸資企業來台挖角　竊取高科技機密技術

▲新竹地檢署查獲非法陸企竊密案件。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導



新竹地檢署指出，高科技產業為我國經濟命脈與國安防線，近年來非法中資企業透過人頭公司、偽裝僑外資等手法，滲透我國科技產業並挖角人才，嚴重危害我國產業競爭力與國家安全。日前接獲法務部調查局情資顯示，有多家非法陸資企業透過非法挖角手段竊取我國高科技機密技術。

新竹地檢署表示，經檢察官於民國7月15日至8月6日期間，同步指揮法務部台北市調查處、新北市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、苗栗縣調查站及彰化縣調查站等單位共同偵辦，期間共搜索25處所，訊問相關涉案人員57人次。查獲北京集○北方科技股份有限公司、北京特○飛電子技術有限公司、歌○股份有限公司、博○智能科技（南京）有限公司、世○互聯集團控股公司等多家中國企業，非法在台進行高科技人才挖角，顯示中資滲透我國高科技領域手段日趨多樣，規模亦日益龐大。

新竹地檢署說明， 本次查獲之非法中資企業，滲透手法多樣且具高度危害性。其中，北京集○北方科技股份有限公司專營顯示晶片及電源管理晶片設計研發，近年市佔率高居中國同業之首，具產業領導地位，且該公司曾於111年間非法來台挖角遭查辦，惟近期再度未經合法申請許可，即私設營業據點，從事挖角人才研發晶片行為。

另外，歌○股份有限公司為中國深交所上市公司，主營聲學零組件與智能音箱，年營收逾人民幣千億元，於全球多地設有分公司，亦未經許可，透過國人在臺設立公司，非法招募光電領域工程師，意圖取得核心技術。世○互聯集團控股公司，為中國第三方數據中心領導業者，並於美國納斯達克掛牌上市，則以港資包裝為僑外資身分，在我國社群平台招募工程師並非法設點營運，規避我國外資管理與投審制度，顯示中資企業對我國科技領域的滲透行動日益積極且隱蔽。

新竹地檢署重申，非法中資企業若未經許可即來台設立據點、從事挖角與技術滲透行為，不僅違反我國法令，更嚴重危害國家安全與產業發展根基。