社會 社會焦點 保障人權

檢調搜索畫面曝！5非法陸資企業來台挖角　竊取高科技機密技術

▲▼ 持續查緝非法中資滲透 守護國家關鍵核心科技新竹地檢署指揮法務部調查局查獲非法陸企竊密案件 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹地檢署查獲非法陸企竊密案件。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署指出，高科技產業為我國經濟命脈與國安防線，近年來非法中資企業透過人頭公司、偽裝僑外資等手法，滲透我國科技產業並挖角人才，嚴重危害我國產業競爭力與國家安全。日前接獲法務部調查局情資顯示，有多家非法陸資企業透過非法挖角手段竊取我國高科技機密技術。

新竹地檢署表示，經檢察官於民國7月15日至8月6日期間，同步指揮法務部台北市調查處、新北市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、苗栗縣調查站及彰化縣調查站等單位共同偵辦，期間共搜索25處所，訊問相關涉案人員57人次。查獲北京集○北方科技股份有限公司、北京特○飛電子技術有限公司、歌○股份有限公司、博○智能科技（南京）有限公司、世○互聯集團控股公司等多家中國企業，非法在台進行高科技人才挖角，顯示中資滲透我國高科技領域手段日趨多樣，規模亦日益龐大。

▲▼ 持續查緝非法中資滲透 守護國家關鍵核心科技新竹地檢署指揮法務部調查局查獲非法陸企竊密案件 。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹地檢署說明， 本次查獲之非法中資企業，滲透手法多樣且具高度危害性。其中，北京集○北方科技股份有限公司專營顯示晶片及電源管理晶片設計研發，近年市佔率高居中國同業之首，具產業領導地位，且該公司曾於111年間非法來台挖角遭查辦，惟近期再度未經合法申請許可，即私設營業據點，從事挖角人才研發晶片行為。

另外，歌○股份有限公司為中國深交所上市公司，主營聲學零組件與智能音箱，年營收逾人民幣千億元，於全球多地設有分公司，亦未經許可，透過國人在臺設立公司，非法招募光電領域工程師，意圖取得核心技術。世○互聯集團控股公司，為中國第三方數據中心領導業者，並於美國納斯達克掛牌上市，則以港資包裝為僑外資身分，在我國社群平台招募工程師並非法設點營運，規避我國外資管理與投審制度，顯示中資企業對我國科技領域的滲透行動日益積極且隱蔽。

新竹地檢署重申，非法中資企業若未經許可即來台設立據點、從事挖角與技術滲透行為，不僅違反我國法令，更嚴重危害國家安全與產業發展根基。

▲▼ 持續查緝非法中資滲透 守護國家關鍵核心科技 新竹地檢署指揮法務部調查局查獲非法陸企竊密案件 。（圖／記者楊永盛翻攝）

