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獨／震撼國安層級！工程師竊2奈米技術　台積電緊急啟動PIP專案

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電2奈米技術疑遭外洩，內部啟動PIP宣導強化資安防護。（圖／記者高兆麟攝）

記者黃宥寧／台北報導

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）爆發2奈米製程疑遭外洩，高檢署智慧財產檢察分署證實，檢調於7月25日至28日搜索多處並拘提3名工程師，法院裁准羈押禁見。對此，台積電除配合偵辦，亦緊急啟動PIP機密資訊保護宣導，要求主管強化員工教育訓練，提升資訊安全與機密保護意識，防止事件重演。

台灣高等檢察署智慧財產檢察分署今（5）日指出，7月25日至28日間指揮法務部調查局新竹市調查站、資安站與北部機動站搜索多處地點並拘提多名涉案工程師，其中陳姓等3人涉嫌違反《國家安全法》，經檢方聲請羈押禁見後均獲法院裁准。

檢方表示，本案由台積電主動發現在職員工檔案存取異常後提出告訴，初步調查懷疑國家核心關鍵技術的營業秘密遭前員工及在職員工非法取得。

後續將持續傳喚證人並蒐集證據，釐清涉案動機、目的及是否已流向海外，並強調將依法從嚴追訴，與產業界攜手保護核心關鍵技術，維護台灣高端半導體產業的國際競爭力。

由於2奈米製程為台積電現階段最先進且具戰略意義的技術，全球僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業持續研發。

事件發生後，台積電除全力配合檢調偵辦，也已緊急啟動PIP（Proprietary Information Protection）機密資訊保護宣導專案，要求各單位主管加強員工教育訓練，提升資訊安全與機密資料保護意識，強化防護機制、防止類似事件重演。

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