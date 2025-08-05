比亞迪夜宴立院高層惹議　許淑華：韓國瑜要讓台灣淪洗產地基地？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

中國電動車龍頭比亞迪以低價策略在全球攻城掠地，如今台灣恐也擋不住。有媒體報導，比亞迪7月底時透過代理商太古汽車夜宴立院高層，出席成員包括正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志，引發討論。對此，北市議員許淑華質疑，美國在關稅談判時，一再要求必須嚴防中國產品洗產地，「韓國瑜院長要讓台灣淪為洗產地基地？創造更大的國安風險？」

許淑華指出，今有媒體報導，比亞迪公司疑派代表在7月28日晚間，與立法院正副院長辦公室幕僚、立法院總務處處長餐敘，「韓國瑜院長要讓台灣淪為洗產地基地？創造更大的國安風險？」

許淑華說，經濟部有規範「國產車自製率」，防範中國品牌傾銷。而比亞迪近年傳出積極併購國際品牌，想透過在泰國組裝的方式，繞開法規，洗產地進軍台灣市場。如果比亞迪成功，不只對台灣產業鏈造成衝擊，電動車的使用，很可能衍生出國安疑慮。

許淑華直言，更讓人納悶的是，為什麼比亞迪要宴請涉及立院採購事務的總務處？是否涉及公務車採購的遊說問題？有無違反「公務員廉政倫理」？

許淑華強調，美國在關稅談判時，一再要求盟國必須嚴防中國產品洗產地。而韓國瑜幕僚團隊對中國車廠的宴請毫不避嫌，難道就不怕向業界釋出錯誤訊息、踩到國際貿易的紅線嗎？

許淑華呼籲，大家要對這則新聞保持警覺，在台美關稅談判的關鍵時刻，應該嚴正杜絕中資汽車、高科技產品趁虛而入的可能性。