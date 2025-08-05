　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比亞迪夜宴立院高層惹議　許淑華：韓國瑜要讓台灣淪洗產地基地？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

中國電動車龍頭比亞迪以低價策略在全球攻城掠地，如今台灣恐也擋不住。有媒體報導，比亞迪7月底時透過代理商太古汽車夜宴立院高層，出席成員包括正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志，引發討論。對此，北市議員許淑華質疑，美國在關稅談判時，一再要求必須嚴防中國產品洗產地，「韓國瑜院長要讓台灣淪為洗產地基地？創造更大的國安風險？」

許淑華指出，今有媒體報導，比亞迪公司疑派代表在7月28日晚間，與立法院正副院長辦公室幕僚、立法院總務處處長餐敘，「韓國瑜院長要讓台灣淪為洗產地基地？創造更大的國安風險？」

許淑華說，經濟部有規範「國產車自製率」，防範中國品牌傾銷。而比亞迪近年傳出積極併購國際品牌，想透過在泰國組裝的方式，繞開法規，洗產地進軍台灣市場。如果比亞迪成功，不只對台灣產業鏈造成衝擊，電動車的使用，很可能衍生出國安疑慮。

許淑華直言，更讓人納悶的是，為什麼比亞迪要宴請涉及立院採購事務的總務處？是否涉及公務車採購的遊說問題？有無違反「公務員廉政倫理」？

許淑華強調，美國在關稅談判時，一再要求盟國必須嚴防中國產品洗產地。而韓國瑜幕僚團隊對中國車廠的宴請毫不避嫌，難道就不怕向業界釋出錯誤訊息、踩到國際貿易的紅線嗎？

許淑華呼籲，大家要對這則新聞保持警覺，在台美關稅談判的關鍵時刻，應該嚴正杜絕中資汽車、高科技產品趁虛而入的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄宣布「一區」明停班停課！
點怪藥水裝瞎詐保...全盲獲賠1310萬　他出庭狂奔躲記者
停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市
獨／震撼國安層級事件！　台積電緊急啟動PIP專案
吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食：我打算帶一盒回家
快訊／民宅大火傳受困！她聽爆炸聲驚逃：先生還在裡面
台鋼雄鷹宣布新成員！　大聯盟經歷豐富
股票變壁紙！科技廠財報不實　約談前董座14人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

比亞迪夜宴立院高層惹議　許淑華：韓國瑜要讓台灣淪洗產地基地？

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食：我打算帶一盒回家

賴政府走火入魔不滿意度近5成　何元楷：人民已火冒三丈

分析川普關稅策略！強生建議台灣做1事　笑喊：幸好英國脫歐了

苗博雅控「羅智強圍地檢護納粹」　他還原事實打臉：要改名苗造謠？

遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

藍營控關稅像服貿黑箱　他批不倫不類：協議確定前應遵守保密協定

柯文哲明66大壽恰逢告鍾小平案開庭　小草發起沿路唱生日快樂

綠委邀卓榮泰災後重建專報突撤案　國民黨團：淪高官卸責的幫兇

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

比亞迪夜宴立院高層惹議　許淑華：韓國瑜要讓台灣淪洗產地基地？

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食：我打算帶一盒回家

賴政府走火入魔不滿意度近5成　何元楷：人民已火冒三丈

分析川普關稅策略！強生建議台灣做1事　笑喊：幸好英國脫歐了

苗博雅控「羅智強圍地檢護納粹」　他還原事實打臉：要改名苗造謠？

遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

藍營控關稅像服貿黑箱　他批不倫不類：協議確定前應遵守保密協定

柯文哲明66大壽恰逢告鍾小平案開庭　小草發起沿路唱生日快樂

綠委邀卓榮泰災後重建專報突撤案　國民黨團：淪高官卸責的幫兇

馬自達北美銷量成長「僅1款休旅衰退」　MX-5敞篷車還超越Mazda3

造假連署書！年假變出2067份　國民黨嘉義黨部書記長10人起訴

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

宋晟睿替補敲第8轟全勤出賽　曝賽前與江坤宇重訓室秘話

在地人救在地人！高雄防災「跨域聯防」　T-CERT 6支應變隊成軍

快訊／聯外道路還在搶修！高雄市宣布「桃源區」6日停班停課

藝林高手進駐校園！　台南「藝師藝有」計畫打造傳統與創新美學火花

民生醫院「黑歷史」浴火重生！翻轉爭議　高市府：打造良性就醫網

羅戈解鎖大巨蛋唱拉丁派對歌　看美美深情合唱嚇一跳喊：Ｗhat？

新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金　夫卻遭活活砍死

政治熱門新聞

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

「最窮立委」轉任勞動部長存款還縮水　陳菊最新財產申報曝光

八炯「想學納粹」再道歉：譴責藍白網軍攻擊

何博文挖水溝遭酸擺拍　黃暐瀚點3問題：宣傳過頭帶來反效果

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

「閩南狼開撕八炯」目的　名嘴：把他當投名狀

柯文哲明66大壽恰逢告鍾小平案開庭　小草發起沿路唱生日快樂

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

即／盧秀燕出訪澳洲5天　今深夜啟程

「官員冷眼災民爬屋頂」AI造假片瘋傳　卓冠廷踢爆源頭提刑事告發

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！市府回應了

賴清德預告：明年國防預算　將達到GDP3%以上目標

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面