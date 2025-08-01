獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

▲送水到原鄉的蔡姓男子（右）向檢察官說明案發情況。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

南橫公路7月30日發生墜谷意外！一名李姓男子載著吳姓妻子和3名子女行經山區不慎遇到道路坍塌，連人帶車墜谷，目前已確認2人罹難、3人下落不明；意外發生當下，被李男攔車求助、報警救援的蔡姓男子，本身從事原鄉的送水工作，他家住屏東潮州，每次上山都必須開8小時為原鄉部落送乾淨的礦泉水，他表示，對於網路上有人說他沒幫忙救援並不在意，自己「很心安，但有點遺憾」。

蔡男表示，岳父從事送水上原鄉的工作已有10多年，自己則是前年才接下這份工作，山上部落只要有需求，他就會開著3.5噸的卡車，從潮州載整箱的礦泉水上山，到了部落再挨家挨戶的送水，連梅山部落、梅山派出所等偏遠原鄉都有他的客戶。

他說，7月30日當天，他在潮州時風雨還不大，他擔心山上的民眾未來幾天沒有飲用水可用，所以還是冒著風雨送水上山，上山後風雨逐漸加大，客戶也催促他趕緊下山，回程時卻目擊李姓男子一家人墜谷的意外。

▲救難人員在1日仍持續進行搜救工作。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡男表示，當時風雨交加，他第一時間也搞不太清楚狀況，所以只好先報案求援，後來發現前後都有來車，他怕其他車輛也墜入塌陷的道路坑洞，所以趕緊下車攔住所有的車輛，再等待救援。

對於網路上有人質疑他為何沒有參與救人，蔡男說，他自己也不清楚實際情況，所以只能通報警、消，對於外界的說法他不在意，因為自己「很心安」，但對於李男一家的遭遇則有點遺憾。

而罹難的潘姓少女生父潘男也說，很感謝蔡姓司機，當時天雨路滑，雨又下那麼大，司機要怎麼救？也只能撥通警消的電話，或是求助當地住民，說真的，他也沒辦法下去幫忙，因為安全第一，司機大哥自己也有家庭要顧。