快訊／12縣市豪大雨特報「5地紅色警戒」　一路下到明天

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布豪大雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（31）日台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市地區、屏東縣地區、雲林縣山區、台南市山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗、彰化至台南、台東地區及新北山區有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：31日下午至01日下午

＊大豪雨：台中市、南投縣、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區

＊豪雨：雲林縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

＊大雨：新北市山區、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣

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▲氣象署豪雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，今日西南氣流減弱，降雨稍減少，但西南風影響水氣偏多，天氣仍不穩定，苗栗以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨，南部地區下雨時間較長，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨，新竹以北及宜花東午後雷陣雨機率提高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，高溫約28至31度，其他地區較為悶熱，高溫約32至35度，其中大台北有局部36度以上高溫發生的機率。



資料來源：氣象署