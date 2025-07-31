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割喉信義女！前男友犯案前嗆她「裝可憐」： 欠錢的比較大尾？

夜店女公關年僅27歲，命喪前男友刀下。（翻攝谷女Threads）

▲夜店女公關年僅27歲，命喪前男友刀下。（翻攝谷女Threads）

圖文／鏡週刊

台北市信義區情殺案震驚社會，27歲夜店女公關谷女遭前男友劉男割頸，送醫不治。除谷女社群早透露前男友是恐怖情人外，劉男事發前曾狂嗆女方「 27歲了還在那邊裝可憐」、「她欠錢要用什麼社會事處理 你說看看」，似乎積怨已久。

回顧案情，昨（30日）晚8時許信義商圈A16地下停車場內，谷女遭1名男子持刀割頸及腹部，當場血流不止，救護人員抵達後於中庭緊急處理，並送往醫院急救，最終宣告不治；劉男犯案後驅車逃往宜蘭五結，今（31日）凌晨0時許遭警方逮捕。

劉嫌殺人後，逃到宜蘭落網。（翻攝記者爆料網）

▲劉嫌殺人後，逃到宜蘭落網。（翻攝記者爆料網）

雙方早有感情糾紛，谷女社群日前po文揭露男友所做所為，早在5月時她就曾遭劉男賞巴掌、掐脖，憤而驗傷提告申請保護令。另據《TVBS》報導，法院本月28日剛核發保護令，不過遭劉男拒接通知。

劉男對谷女頗有不滿，稱對方欠錢裝可憐。（翻攝劉男Threads）

▲劉男對谷女頗有不滿，稱對方欠錢裝可憐。（翻攝劉男Threads）

如今劉男社群曝光，他日前曾在社群平台大肆批評女方，雙方還疑有金錢糾紛，他曾嗆「27歲了還在那邊裝可憐」、「她再躲吧 欠錢的人比較大尾？」「這叫漂亮喔」、「這女的更瞎吧????」

劉男威脅說恐用社會事處理。（翻攝劉男Threads）

▲劉男威脅說恐用社會事處理。（翻攝劉男Threads）

甚至當谷女發文回應網友為何不封鎖前男友文章下，有網友建議谷女若報警沒用，就用社會的方式處理，沒想到劉男冷血留言「她欠錢要用什麼社會事處理 你說看看????」，顯露出其不滿情緒，而他IG他自介寫下「人生如棋，落子無悔」，孰料卻鑄下滔天大錯。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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