欠稅2.6億！美麗華董事名下內湖土地　士林分署8/5拍賣

▲低價土地及普洱茶快閃，士林分署拍賣會吸目光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於8月5日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，推出65筆位於雙北地區的不動產及動產標的，焦點落在美麗華集團董事黃春照名下位於台北市內湖區西湖段的土地。該地位於黃氏宗祠園區，群山環抱、環境清幽，底價僅191萬餘元，換算每坪約1萬元，吸引投資人關注。

▲美麗華集團董事黃春照名下位於台北市內湖區西湖段的土地 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，黃春照因滯欠稅款累計逾2.6億元，相關財產持續依法拍賣；此次除內湖土地外，另有新北市三芝、汐止及台北市南港、士林等地共64筆土地同步競標。動產部分包括陽信與國票綜合證券股票，以及千件全新女裝，以拍賣或50至100元低價變賣方式進行，價格超值。

▲8月5日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為協助義務人清償欠款，分署當日也將於上午11時30分至下午3時30分舉辦「快閃88節品茗會」，提供雲南老班章茶區陳升號12生肖茶、霸王青餅等多款普洱茶試飲與販售，民眾可趁父親節前夕競標之餘，挑選節慶好禮支持誠意還款。詳細拍賣資訊可至士林分署官網查詢。