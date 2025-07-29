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豪宅淪犯罪現場！富商司機3度猥褻2清潔女　她掙扎反挨揍

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲北市某豪宅司機連3度對2清潔女伸狼爪，浴室反鎖隔離作案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市某私人豪宅驚傳性侵醜聞，一名陳姓男子受雇擔任司機，與2名女清潔工同住豪宅一起工作，卻在專屬休息室內接連3度伸出狼爪，先反鎖浴室隔離其中一人，再對另一人強吻、撫胸，甚至逼迫被害人觸碰其生殖器。士林地檢署偵結後，依《刑法》強制猥褻罪向法院聲請簡易判決處刑。

去年8月13日，陳男要求清潔女工阿美、小花（均為化名）進入他專屬休息室後，將小花反鎖在浴室隔離，營造一對一封閉空間。面對阿美明確的「不要」與推拒，陳男卻像失控野獸般，直接撫臉強吻，甚至伸手鑽入衣內摸胸，整段過程完全無視被害人意願。

5天後，8月18日，陳男再度鎖定小花，進房後先柔聲誇讚「妳怎麼這麼漂亮」，隨後狠撕開外衣，伸手觸摸隱私部位。小花掙扎反抗時，他甚至揮拳猛擊，導致眼角紅腫。

事隔2個月，10月15日下午，陳男再次出手，強摟阿美肩膀，把手伸進衣服撫胸，還拉著阿美的手逼迫觸碰自己的生殖器。

阿美、小花忍無可忍決定報警，警方掌握現場照片、手繪配置圖、友人對話紀錄及傷勢照片等鐵證，將陳男送辦。

警詢、偵查時陳男坦承犯行，檢方認為事證明確、犯意各別，依《刑法》第224條強制猥褻罪起訴並請求分論併罰，向法院聲請簡易判決處刑。

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