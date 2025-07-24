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社會 社會焦點 保障人權

「新新併」資產8.58兆！律師曝陳子婷應繼分1/8　籲吳家善待妹妹

▲▼ 陳麗如 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲20年前帶著女兒陳子婷要求新光吳家負責的陳麗如再現身法院為女兒爭取權益。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台新、新光金控24日正式合併為「台新新光金控」，資產規模達8.58兆元躍居全台第4大金控。同日，最高法院認證為新光創辦人吳火獅私生女的陳子婷，在士林家事法庭爭產調解，律師指出10年前雖有遺產分割訴訟但未實際分割，依應繼分計算陳可分八分之一，並將追查新光人壽股權流向。律師呼籲吳家「認真同行」，善待妹妹，調解延至9月25日續行。

陳子婷委任律師陳明正庭後表示，今日雙方首次進行調解，雖尚未達成共識，但已確定9月25日再排調解期程，過程中雙方態度開放，彼此都感受到誠意，這與過去多年官司期間從未願意調解的狀況相比，是明顯進展。因家事案件不公開，不便透露細節，但未來將持續調查吳火獅遺產與新光人壽股權流向。

律師指出，10年前曾有一份遺產分割協議訴訟，但當時並未實際完成分割，如今最高法院已認定陳子婷為吳火獅之女，依《民法》應繼分計算，她有權分得八分之一遺產。吳火獅創辦的新光人壽股權多年未分割，隨著台新與新光金控合併，整體遺產規模更為龐大，盼吳家子女正視這項事實。

▲▼ 陳麗如的律師陳明正到場 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲ 陳麗如的律師陳明正到場 。（圖／記者黃宥寧攝）

他強調，最高法院現行見解對非婚生子女保障日漸擴張，無論已分割或未分割的財產都應受到保護；非婚生子女對父母身份沒有選擇權，但應獲平等對待，「我們希望此案能在調解中圓滿解決，而不是再拖延十幾二十年。」律師也呼籲吳家「認真同行」，善待妹妹，「如果連自己的妹妹都不照顧，那這句口號又有何意義？」

陳子婷母親陳麗如一改20年前大方作風，庭後僅簡短表示「謝謝大家關心。」

新光人壽為吳火獅生前創立，7月24日台新金控與新光金控率先完成合併，正式更名為「台新新光金控」，合併後總資產達8.58兆元，一舉躍升全台第四大金控。

如今「新新併」總資產突破8兆元，意味著吳火獅過世後留下的財富持續膨脹。倘若吳家遲遲不與妹妹陳子婷坐下協商，由法院裁定分配，屆時她可分得的遺產恐「相當可觀」，勢必引發更激烈的法律攻防，甚至掀起新一波家族爭產戰火。

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