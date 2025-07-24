北投警攔截垃圾車！糊塗男17萬現金皮包誤丟　焚化爐前及時救回

▲北市民眾17萬現金誤丟垃圾車，石牌派出所警員廖奕翔(左)、劉子豪緊急至焚化爐垃圾堆翻找才找回。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

虛驚一場！北市北投分局石牌派出所日前處理一起現金遺失案件，一名52歲男子阿德（化名）倒垃圾後驚覺皮包不見，內有現金新台幣17萬元。警方接獲報案後，立即通報環保局並追查垃圾車行駛路線，最終在焚化爐垃圾堆中成功尋回皮包，現金與手機均完好無損，民眾對警方積極協助深表感謝。

北投警指出，事件發生於晚間8時許，阿德報案稱約10分鐘前倒完垃圾後發現皮包遺失，懷疑誤將皮包連同垃圾袋一起投入垃圾車內。由於皮包內裝有17萬元借款急需清償，阿德心急如焚。

接獲報案後，石牌派出所警員廖奕翔隨即調閱監視器確認皮包確實被垃圾車收運；另一名警員劉子豪隨即通報環保局，協助攔截垃圾車並阻止進入焚化程序，同時追蹤垃圾車車號並聯繫焚化爐人員要求暫停傾倒作業。

▲皮包內的現金與手機皆未受損。（圖／記者黃宥寧翻攝）

員警抵達焚化爐後，進入堆積如山的垃圾堆中逐一翻找，最終成功找到皮包，內含現金17萬元及手機皆未受損。阿德取回皮包後鬆了一口氣，並當場感謝警方的熱心協助。

北投分局提醒民眾，倒垃圾時務必隨身攜帶並妥善保管貴重物品，如遇遺失或緊急狀況，應立即向轄區派出所求助，警方將於第一時間積極處理，以保障民眾財產安全。