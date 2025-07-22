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「不想當兵」入伍首日剪刀刺士官長脖子　新兵遭判刑再賠10萬

▲▼國軍漢光41號演習，206旅後備軍人臨戰訓練，105榴砲砲操+教召員演練射擊。（圖／記者李毓康攝）

▲成功嶺傳出一名廖姓新兵入伍第一天持剪刀刺士官長，刑民事判決出爐，上圖非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許權毅／台中報導

台中市成功嶺去年傳出一名廖姓二等兵於入伍當天，疑似因「不想當兵」，持剪刀攻擊陳姓士官長，造成陳的頸部受傷。台中地院刑事部分依對長官施強暴罪判處廖男1年1月，民事部分需要賠償士官長10萬330元。

檢方查，去年11月25日廖男入伍，至陸軍步兵第302旅步一營步三連服役，廖男趁填寫資料時，將桌上剪刀暗藏在行李內，並突然拿出刺向一旁陳姓士官長，廖男不斷揮舞，甚至作勢攻擊，幸經火力連姚姓連長持折椅嚇阻，廖才將剪刀丟下。

台中地院認為，廖男雖主張有心理相關疾病，影響辨識行為能力，但廖男入伍前已有經過身體檢查，認定適合服役。況且廖男係先預藏剪刀，再刺向被害人頸部，事發當日又為入伍首日，廖男經輔導，極可能是初入部隊，心境尚未調整，情緒控制能力不足，廖男抗辯有疾病難以採信。

陳姓士官長到庭表達，考量現在兩岸情勢緊張，若判得輕，可能會有類似案件出現，對於部隊管教有很大影響，廖遭驗退，是因為怕他會影響部隊管理運作。

地院審酌，廖男坦承犯行，沒有跟被害士官長達成和解或是賠償，依照陸海空軍刑法之對長官施強暴罪處有期徒刑1年1月。

另外，陳姓士官長對廖男提出40萬精神慰撫金以及330元醫療費求償，廖男主張金額過高，無法給付。台中地院認為，精神慰撫金10萬元適妥，可上訴。

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