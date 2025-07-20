快訊／13:42花蓮縣規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時42分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.3的小區域地震，震央在花蓮縣政府西南西方15.1公里處，深度17公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣銅門、花蓮縣花蓮市。
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根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣。
▲花蓮發生小區域有感地震。（圖／氣象署提供）
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午1時42分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.3的小區域地震，震央在花蓮縣政府西南西方15.1公里處，深度17公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣銅門、花蓮縣花蓮市。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣。
▲花蓮發生小區域有感地震。（圖／氣象署提供）
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