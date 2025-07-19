1家3口桃園衝台中享美食！吃完找1hr尋不到愛車　暖警解圍

▲一家三口從桃園直奔台中吃美食，但停車、找車就超過1小時。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市陳姓男子日前開車載著妻兒南下台中第二市場吃美食，不料車位一位難求，陳男繞了好幾圈，最後車停在1.2公里外，一家人吃完後，卻記不起車停在哪，找了半小時落空，只好求助警方，這趟台中之行除了美食嚐鮮經驗之外，更多了難忘的悲慘尋車惡夢。

滿頭大汗的陳男日前傍晚神情焦急地快步走進台中市警察局立德派出所，他說，他與家人南下台中旅遊，逛了知名的第二市場品嚐美食，因市場周邊一位難求，便讓妻子與小孩先行下車，自己開車找尋停車位，當時繞了好久，終於在台中火車站附近的巷弄內找到停車格，因為心急與家人會合，停妥車輛後便匆匆離開。

直到當天下午4點多，一家三口準備前往下一個景點，他要去開車，卻怎麼也記不到車停在哪，他頂著烈日四處找尋，找了半小時一無所獲，終於舉白旗投降，硬著頭皮走進派出所求助。

員警獲報後，根據陳男提供的模糊巷弄線索，加上調閱路口監視器，最後順利在南京路一處巷弄中找到，而車停位置距離市場有1.2公里，陳男見到愛車後大鬆一口氣，除向警方致謝，也表示日後一定會記得拍照記錄，避免類似烏龍再度上演。