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社會 社會焦點 保障人權

保時捷撞倒微型電動車跑了　17歲女怒報警...自己也挨罰

記者鄧木卿／台中報導

台中市17歲林姓女子騎乘的微型電動二輪車被撞倒，車殼破損，內部線路裸露，她既心疼又氣憤，警方調閱監視器往前回溯了6小時，才查出是被39歲溫姓男子開的保時捷撞上，警方傳喚溫男到案說明，依法最高開罰3千元，不過，林女微電車停在不能停放的路口轉彎處，報警結果也意外讓自己觸法，最高開罰600元。

▲▼機車車主不滿愛車被撞壞怒報警，肇事者最高可罰3千元，但自己恐怕也會挨罰6百元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼機車車主不滿愛車被撞壞報警，肇事者最高可罰3千元，但自己恐怕也會挨罰6百元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局交通分隊警員黃先翊日前獲報一起交通事故，林女表示，當天一早上班時，將微電車停放路旁，沒想到下班準備返家時，竟發現愛車倒在地上，她氣得馬上報警。

黃員耐心逐秒比對附近住戶所提供的監視器畫面，果然發現當天中午時段，一輛保時捷休旅車在巷口右轉時，不慎撞倒停放路旁的兩部機車，車主肇事後未停車察看便直接離去。

▲▼機車車主不滿愛車被撞壞怒報警，肇事者最高可罰3千元，但自己恐怕也會挨罰6百元。（圖／民眾提供，下同）

溫男解釋，事發當時並未察覺車輛晃動或異常聲響，才會未停留便駛離現場，對於造成林女車輛損壞，他深感抱歉；另1名受害機車車主則不予追究。

警方表示，依道路交通管理處罰條例相關規定，溫男肇事逃逸，可處1千元以上、3千元以下罰鍰；至於林女，該路口轉彎處10公尺內即使未劃設紅線，亦屬禁止停車區域，後續會開罰300元至600元罰鍰。

▲▼機車車主不滿愛車被撞壞怒報警，肇事者最高可罰3千元，但自己恐怕也會挨罰6百元。（圖／民眾提供，下同）

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