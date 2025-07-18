拿「千元鈔便條紙」購物真騙過老闆娘　屏東男手法曝光

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子前年6月間騎乘機車前往屏東縣某檳榔攤消費，他拿出「對折的千元鈔票」給老闆娘找錢，事後老闆娘將鈔票攤開，才發現這是一張單面印刷的鈔票造型便條紙，氣得報警處理。屏東地院法官日前審理之後，依犯詐欺取財罪，判處張男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲張男將鈔票便條紙對折，假裝是真鈔拿去消費，竟真的騙過老闆娘。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，張男2023年6月間騎車前往屏東縣某檳榔攤，向老闆娘購買一份50元的檳榔，接著他拿出一張千元鈔票給老闆娘找零950元，隨後便拿著檳榔和錢離去。

事後老闆娘發現收到假鈔，憤而報警，她表示，當時張男將鈔票對折交給她，她找完錢才把鈔票攤開，結果發現那只是一張單面印刷的鈔票造型便條紙，正面甚至還寫有「鈔票便條紙」等字樣。

屏東地院法官認為，張男使用鈔票造型的便條紙向老闆娘購買檳榔，導致老闆娘受到1000元財產損失，行為確實不該，考量到他有侵占、竊盜等多項前科，到案後一度還諉詞卸責，直到法院審理程序才改口坦承犯行，並賠償1000元與老闆娘達成和解，最終依犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。