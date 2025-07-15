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死囚黃春棋獄中被懲罰！閒聊「腰果比較好吃」　不服提告結果曝

▲▼死刑是否違憲，憲法法庭申請人-37名死刑犯個人資料-黃春棋。（圖／ETtoday製）

▲黃春棋為關押最久的死刑犯。（圖／ETtoday製）

記者黃資真／台北報導

死囚黃春棋在1995年犯下強盜殺人，被判處死刑定讞關押至今，成為關最久的死刑犯。2024年他因在看守所透過瞻視孔與隔壁房囚友說話「腰果比較好吃」，被所方認為違規處罰。懲罰結束後黃提行政訴訟主張違法，台北高等行政法院認為，看守所認事用法無違誤，判決駁回。

黃春棋、陳憶隆等人在1995年9月1日綁架仲介業者黃春樹，並押到汐止山區殺害棄屍，向家屬勒贖7000萬元，2000年最高法院判處死刑定讞，至今2人都尚未執行，成為台灣關押最久的死刑犯。

2024年1月18日晚間6時35分左右，黃春棋因為在監獄舍房透過瞻視孔與隔壁舍房的收容人交談，被北所認為已違規，施以「警告、停止接受送入飲食5日、停止使用自費購買之非日常生活必需品11日、移入違規舍22日」之懲罰，執行完畢後黃春棋不服提起申訴，北所認為申訴無理由駁回，黃仍提起行政訴訟請求確認原處分違法。

▲▼春節,點心,腰果。（圖／記者楊智雯攝）

▲黃稱他被其他同學詢問什麼年貨比較好吃，他才回答「腰果比較好吃」。（示意圖，與本案無關／資料照）

黃表示，當下隔壁舍房的同學透過瞻視孔詢問他「什麼年貨比較好吃」，自己念及同學情誼回答「腰果比較好吃，但一顆要一塊錢」，乃屬自身聊天行為，與懲罰基準表規定之「規避戒護」無關，且也無經勸導改善而未改善之情形，尚不構成妨害監獄秩序之行為。況本案情節輕微，應有便宜原則之適用，主張元處分違法。

北所指出，房舍設計係以牆壁、門窗等實體、物理性結構區隔收容人個別生活作息，而配房屬被告戒護管理之一環，是以，藉任何手段將所欲傳達之訊息突破所配予居住之舍房以外之場域，不論係言語或紙條，皆可認其有規避戒護管理之實。

法官認為，黃與其他兩名同學進行對話約3分鐘，在房舍內受區隔戒護之情形下，藉由言詞或其他方式，突破所配置收容之舍房以外之場域，傳遞訊息，可認其有危害監獄秩序、規避戒護管理之行為，看守所認事用法並無違誤，判決駁回。

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