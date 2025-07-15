竹科董座敞篷超跑送酒店妹！　法官分析「超現實」打臉董娘

▲酒店臨檢。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一名科技公司吳姓董座因與鄭姓酒店妹交往傳聞，引發妻子不滿，憤而提告向酒店妹賠償100萬元。新竹地院判決出爐，法官相當寫實的指出，酒店妹只是因為工作逢場作戲，並未投入感情或破壞婚姻，駁回張姓董娘的求償訴訟。

張女與吳男於108年結婚，去年6月吳男開始頻繁光顧鄭女工作的酒店，並多次私下邀約鄭女出遊。張女表示，吳男曾派私人司機前往鄭女住處接她外出，更在去年10月購入一輛敞篷超跑送給鄭女。吳男也坦承兩人有曖昧關係。張女因此憤而提告，要求鄭女賠償100萬元。

鄭女在庭上辯稱，自己與吳男僅是酒客與酒店公關的關係，陪同出席酒局和飯局完全是工作需求，並未與吳男交往。至於敞篷超跑，她表示是因孩子運動會臨時向吳男借車，並非受贈。吳男則在庭上承認兩人有曖昧互動，曾親吻，但未發生性關係。

法官調查過程中，去年11月吳男曾向鄭女表示「我們就到這吧！我家裡都知道了！我一開始就不該跟妳聯絡，對不起。」鄭女則回應「我們又沒關係」、「請問到底發生什麼事？我好好上個班也有我的事？」法官認為，鄭女並未對吳男投入感情，亦無意破壞其婚姻。

法官進一步指出，酒店公關的工作性質使然，與酒客保持曖昧互動或聯繫，甚至陪同出場、出遊，皆屬工作需求，目的是吸引客人消費。張女所提供的證據中，未見兩人有親密照片或互表愛意的對話內容，顯示鄭女並無意與吳男發展男女交往關係。基於上述理由，法官最終判決駁回張女的求償訴訟。