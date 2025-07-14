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土城深夜砍人內幕後！17歲2少討3600旅費　他擋債中3刀雙手險廢

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區昨天（13日）晚間10時許，中洲路巷內發生一起砍人事件。被砍的男子雙手有3處刀傷，並無生命危險，經受送醫後已無大礙，初步了解，因被砍的男子幫友人「喬」3600元旅費，雙方爆發口角衝突，引發該起持刀砍人案。警方獲報，火速將涉嫌砍人的2名少年逮捕，並依法移送偵辦。

▲陳男喬債引起2少年不滿，持西瓜刀追砍陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男雙手遭2少年砍傷，逃離現場找人求救。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，遭砍的23歲陳姓男子，與涉嫌砍人的2名17歲少年為舊識，雙方上個月（6）底一群10多人到中南部旅遊，其一名16歲少年向另名17歲少年借3600元，並表示回台北以後就還；但旅程結束回到台北，17歲少年多次追討無果，陳男卻出面擋帳，並仗著自己較為年長還嗆聲：「沒多少錢幹嘛逼那麼緊。」

▲陳男喬債引起2少年不滿，持西瓜刀追砍陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲2惡少砍人後將兇刀丟棄，遭到警方尋獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨天深夜，陳男向對方邀約，到欠債少年在土城中洲路巷內住處喬債，但陳男態度依然強硬，要少年別再追討，引起前來要錢的2名惡少不滿，便拿出預藏的西瓜刀朝陳男追砍，造成陳男左手2處、右手1處刀傷，2名惡少隨後逃離現場，警方獲報，先將受傷的陳男送醫，經治療後已無大礙。

警方循線，1小時內將涉嫌砍人的2名17歲少年逮捕，並帶回派出所偵辦。2名少年表示，認為陳男喬債態度過於惡劣，擺明想凹自己，才會心生不滿持刀砍人。詢後警方依傷害及少年事件處理法，移送新北地院偵辦。警方呼籲，民眾遇到糾紛時應理性溝通，切勿以暴力手段解決問題，以免觸犯法律，而將面臨法律制裁。

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