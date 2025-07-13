靈鷲山森林禪境食光　蔬食X禪意的味覺覺醒

文／賴芃縈 編輯整理

▲靈鷲山森林禪堂開桌了，人們走入山林深處，體驗靈性與味覺同步覺醒。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山福城12日啟動「有FU生活節」之「有FU食光」蔬食宴，推出隱藏版山林秘境餐桌限量五行料理，首場選在靈鷲山無生道場森林禪堂登場，人們走入山林深處，體驗靈性與味覺同步覺醒，在空山鳥囀間、松風微拂下的午宴，風味、質地、氣味都蘊藏大地的祝福，森林禪堂也飄出幸福香氣！

森林禪堂位於靈鷲山綠意盎然的山林深處，是一片原始林區，目前雖沒有「禪堂」具像的建築物，卻是最貼近自然本質的所在，靈鷲山以「慈悲與禪」立宗風，開山住持心道法師一手創建的無生道場，讓植被自行修復，森林禪堂才有今日豐富且原始的森林樣貌。

五行入菜 讓味蕾與大地共振

活動從7月12日起，連續多個週末假日午間限量登場，特別邀請餐廳主廚Jimmy Food Place－林擠米，他以料理顧問、菜單規劃、外燴主廚、戶外飲食體驗等身份活躍於台灣各地，以「野廚」風格聞名，擅長就地取材，在自然環境中進行烹飪，並倡導回歸本源的飲食文化。

這次融合「野廚」與「禪意」風格，設計五行創意蔬食，呈現金、木、水、火、土的氣息，以手作與自然為本，藉6道食材為引，以啟發品嚐者從融入一餐一念，讓福氣自然流轉。每道料理呼應自然流轉的節奏，以指尖品嚐塔點、玻璃瓶裝沙拉的呈現方式，都很貼近土地的質樸與純粹。

從「金・風野氣息沙拉」的草本力量、象徵「木」的青豆塔解鬱又開胃、「水・桂花糯米糰子」富含滋養、「火・野莓果仁塔」甜而不膩、「土・地衣飯糰」的厚實，搭配微氣泡的「發酵薑汁香草汽水」，身心頓時如沐山風，一口一口吃進自然，吃出幸福。

靈鷲山是一座靈性即生態、依循自然共生建造的道場，有原始的森林風貌，能感受佛法與自然的交響，希望更多人放下複雜，一起走進靈鷲山，讓味蕾找回純粹，好好感受身心靈的療癒饗宴，我們在山林之中，等您來入席。報名連結：https://forms.gle/Sqi4LWRGgpHJatt1A

▲以「野廚」風格聞名的林擠米主廚，設計金、木、水、火、土五行創意蔬食。（靈鷲山佛教教團提供）

▲在綠意盎然的森林中用餐，森林禪堂第一次舉辦蔬食饗宴。（靈鷲山佛教教團提供）