9歲女兒偷改成績！印度狠父怒持「電鋸割喉」虐殺　焚屍滅證

▲兇嫌放火燒毀住家，企圖焚屍滅證。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度一名33歲的父親因不滿9歲女兒私自竄改自己與哥哥成績單上的排名，竟然狠心拿起電鋸割斷女兒的喉嚨。事後為了湮滅證據，他更冷血地放火燒掉自家房屋，聲稱女兒是意外受困火場。有媒體指出，哥哥為女童的繼兄，但並未說明女童與嫌犯是否有血緣關係。

只因輸給哥哥！9歲女改成績單排名 慘遭父持電鋸割喉

根據《印度快報》報導，這起慘案發生在浦那（Pune）附近的德烏爾岡拉傑村（Deulgaon Raje）。嫌犯是33歲的夏萬（Shantaram Chavan），平時靠打零工維生。他小學三年級的9歲女兒2日遭就讀小學四年級的哥哥嘲笑，因為哥哥考了全班第1名，而妹妹則是全班第2名。

年幼的女兒因受不了哥哥的嘲諷，竟偷偷竄改兩人的成績單，將自己改成第1名，並把哥哥改為第2名。沒想到夏萬發現女兒說謊後，4日傍晚持電鋸，殘忍地割開女兒的喉嚨，導致其當場斃命。

包上紗麗毀屍滅跡！冷血父放火燒家 戲精上身「哭喊是意外」

夏萬殘忍殺害女兒後，展開一連串滅證行動。他先用紗麗（Sari）將女兒的屍體包裹起來，隨後點火焚燒自家房屋，企圖將現場偽裝成一場火災意外。然而當地警方認為這場火災疑點重重，經過深入調查，整起案件才因此曝光。

警方隨後也在焦黑的廢墟中發現了女孩被部分燒毀的遺體，由於損毀嚴重，目前已送往醫院進行 DNA 檢測以確認身分。

根據《新德里電視台》報導，小學四年級的哥哥為死者的繼兄，但是並未詳細說明，嫌犯是否為死者親生父親。