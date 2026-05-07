日6歲女童遭「水泥塚」封屍18年！冷血舅虐殺藏屍　生母竟不知情

▲被害女童遭親舅活活打死後，水泥封屍長達18年。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府八尾市2025年爆發恐怖水泥塚命案，而死者竟是早在18年前就已經被殺害的6歲女童，而兇手則是女童的親生舅舅。他不但隱瞞女童的死訊，甚至還連續12年持續向親姊、女童生母索要扶養費，直到案件曝光為止。

根據日刊SPA報導，受害女童岩本玲奈出生於2000年10月26日，事發當時年僅6歲，死亡時間推測在2006年12月下旬至2007年1月上旬之間。玲奈原本與母親一同住在外公家中，但2004年母親為了償還貸款外出工作，外公一人無力照顧，便將她交給舅舅飯森憲幸接手撫養。

玲奈約案發3個月前開始與舅舅飯森憲幸及舅舅女友同住。飯森起初曾好好照顧玲奈，然而隨著時間推移，他對玲奈的生活態度逐漸感到不耐煩，累積的情緒最終化為暴力，一怒之下在家中把玲奈活活打死。

飯森供稱，玲奈死亡後，玲奈的外公、他的父親要求他「處理好屍體」，並提議「要不要塞進水泥裡」，主導了遺體的處理方式。因此飯森將玲奈的遺體封入水泥桶中，藏在父親位於八尾市的住家2樓，一放就是近18年。

直到2024年11月，父親要求他把藏有玲奈屍體的水泥塚搬到另一間租屋處，而2025年2月，管理員發現這塊來路不明的水泥塊並報警，恐怖的水泥封屍案才終於曝光。大阪地方法院裁判長伊藤寬樹日前判處飯森憲幸8年徒刑，全案已定讞。

另一方面，玲奈的母親離家工作後，仍不忘愛女，每隔2至3個月都會與飯森見面，並帶來衣物、禮物與金錢，希望轉交給女兒。法庭紀錄顯示，每次金額少則約28萬日圓（約新台幣5.6萬元），多則高達80萬日圓（約新台幣16萬元）。然而，女童離世，被告仍持續向姊姊收取金錢，直到2018年，期間則以各種理由禁止對方與女兒見面。而女童的母親直到案件曝光後，才得知女兒早在10多年前就已經被殺害。