日本60歲婦採山菜失蹤！　隔天尋獲「滿身抓痕」慘死

圖文／鏡週刊

日本岩手縣1名60多歲婦女昨日到山林採集山菜後就失聯，隔日被發現倒臥在山林，身上多處可見疑似遭野獸抓傷的痕跡，目前警方調查詳情以確認是否為熊害事件。

綜合《產經新聞》《讀賣新聞》報導，岩手縣警方指出，1名60多歲當地區民昨（6日）上午外出採山菜後便失去聯繫，家屬晚間因她遲遲未返家而報警，警方與當地消防機構於今（7日）上午展勘搜索。

搜救人員於今日8時15分（台灣時間7時15分）在八幡平市西根寺田的山林發現倒臥在地的女子，已呈現心肺停止狀態，且臉部、頭部及全身均有類似被野獸抓傷的傷勢，因此懷疑可能遭黑熊襲擊。

警方認為，女子先將車輛停在停車場後入山，最終被發現陳屍於停車地點南方約100公尺的山林中。警方初判可能遭雄隻攻擊，目前持續確認死者身分，並調查是否確為熊害事件。

據《岩手日報》報導，該名女子當時穿著適合農作業的服裝，腰間掛著竹簍，身上也攜帶防熊鈴。被發現時，她仰躺在林道上，除了臉部外，頸部也有傷痕。當地居民透露，該山林並非容易迷路的地形，但據稱黑熊時常出沒。

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