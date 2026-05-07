同志App約炮險喪命！印27歲工程師「遭4男狠刺」　滿身血丟包野外

▲警方逮捕其中2名嫌犯。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度班加羅爾一名27歲的土木工程師透過知名同志交友App「Grindr」尋找伴侶，沒想到竟遭犯罪集團盯上。他日前獨自赴約，卻遭4名惡徒包圍，威脅他交出銀行帳戶密碼並搶走現金，否則就要將他是同志的事實告訴家人與朋友，甚至持刀狂刺他多刀，身受重傷，險些命喪荒野。

交友軟體尋真愛遇「奪命陷阱」！工程師遭4惡徒拖進野外

根據《新德里電視台》報導，這名住在奇卡賈拉（Chikkajala）的27歲土木工程師，過去3年來一直使用Grindr進行社交。近日他與一名男網友相談甚歡，對方邀約在巴格勒路（Bagalur Road）附近的帕拉納哈利門（Palanahalli Gate）見面，工程師不疑有他，搭乘公車隻身赴約。

沒想到他一抵達約定地點，隨即遭4名凶神惡煞的男子控制，一行人強行將他帶往一處偏僻的荒地，隨即開始惡言相向，威脅要將他在交友軟體上的性傾向「告知家人與朋友」，讓被害人陷入極大恐慌。

狠刺頭部、腹部數刀！惡徒暴力威脅「不出櫃就沒命」

其中一人掏出預藏的利刃，抵住被害人的脖子，要求他交出手機與銀行轉帳App的支付密碼。為了恐嚇被害人，這群暴徒最終揮刀狠刺，導致工程師的頭部、手腕、肋骨、腹部與頸部多處中刀，全身被鮮血染紅。

工程師嚇得被迫交出密碼，嫌犯們隨即透過轉帳工具，分多次從被害人的銀行帳戶中匯走約1.6萬盧比（約新台幣5334元），隨後揚長而去，留下重傷的被害人在原地。男子全身是血地聯繫好友求救，才被緊急送往醫院搶救，撿回一命。

警方火速逮捕4嫌！揭穿「預謀多日」聊天紀錄成鐵證

警方接獲報案後立即展開行動，目前已成功逮捕4名嫌犯，分別為達山（Darshan）、蘇尼爾（Sunil）、錢丹（Chandan）及其同夥。

警方調查發現，這群嫌犯並非隨機犯案，而是有預謀地在交友軟體上與被害人「持續聊天數日」，藉此博取信任並套出住家地點等個人資訊。