郵輪漢他病毒奪3命！　爆有23乘客已下船返國「含台灣人」

▲ 洪迪斯號去年5月停靠於荷蘭弗利辛恩（Vlissingen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭籍遠征探險郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒群聚感染，已奪走3名乘客性命，至少8人確診。令外界憂心的是，已有23名乘客在4月23日船隻停靠南大西洋英屬聖赫勒拿島（Saint Helena）期間離船，分別返回澳洲、台灣、美國、英國、荷蘭等多國，其中一名瑞士籍男性日前確診。

一名仍滯留船上的乘客向西班牙媒體《國家報》透露，這批提前離船的乘客當時完全不知道自己曾暴露在致死率高達40%的漢他病毒威脅之下，「有23個人就這樣四散各地，直到3天前都沒有人主動聯絡他們」，「澳洲人回了澳洲，那個台灣人回台灣了，美國人散布在北美各個角落，那個英國人回英國，荷蘭人也各自回家了……其他我就不記得了。」

首例死亡追溯4月初 人傳人安地斯株是元兇

首例確診死亡的是一名70歲荷蘭籍男性，他早在4月6日便出現症狀，並於4月11日離世，距離船隻靠泊聖赫勒拿島早了近兩週。其妻子攜帶他的遺體在當地下船後，隨後也在南非約翰尼斯堡的醫院病逝。世衛組織（WHO）調查後認為，阿根廷漢他病毒安地斯株（Andes virus）是此次疫情元兇，其罕見之處在於可在人與人之間傳播。

▲ 洪迪斯號航程圖。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

專家指出，這波疫情雖令人憂心，但大規模社區傳播的風險相對有限。美國內布拉斯加大學醫學中心公共衛生學院院長阿里可汗（Ali Khan）解釋，安地斯株需要近距離、大量唾液飛沫才能傳染，例如一起吃飯時的長時間對話，而非點頭打招呼之類的短暫接觸，推測首名患者的妻子及隨船醫師遭感染正是因長時間密切照護所致。

接觸追蹤進度落後 乘客批處置失當

但接觸追蹤進度引發憂慮，滯留船上的乘客批評，疫情早在4月初便已發生，但WHO直到幾天前才開始聯繫已離船的旅客。WHO則表示，目前各國政府已啟動國際接觸追蹤，船東「泛海探險公司」（Oceanwide Expeditions）也已發信通知下船的乘客留意身體狀況。

洪迪斯號在西非維德角（Cape Verde）遭拒絕入港後，已於當地時間6日晚間啟程，預計3至4天後抵達西班牙加那利群島特內里費。此前包括隨船醫師在內的3名病患已被緊急撤離，轉往荷蘭接受專責醫療團隊治療，包括一名56歲英國人、一名41歲荷蘭人、一名65歲德國人。但加那利群島自治區主席克拉維霍（Fernando Clavijo）坦言，目前尚未收到中央政府詳細處置方案，對乘客下船程序的安全性深表疑慮。