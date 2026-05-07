漢他病毒奪3命！荷航女空服「接觸死者」疑染疫　各國啟動監測

▲ 洪迪斯號從維德角航向西班牙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭籍豪華遠征郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）爆發致命漢他病毒疫情，已造成3人死亡及3人確診，另有5人疑似感染，全球衛生當局正加緊追蹤曾與船上人員接觸的公民，包括一名荷蘭皇家航空（KLM）女空服員，因接觸死亡的69歲荷蘭女乘客疑似染疫，目前正接受隔離治療，等待病毒檢測結果。

KLM空服員接觸患者 隔離等待病毒檢測

據荷蘭媒體RTL Nieuws報導，這名來自哈倫（Haarlem）的空服員曾於4月25日在南非約翰尼斯堡OR坦博國際機場服勤，當天一名69歲荷蘭籍女乘客短暫登上荷航班機，因病情惡化被要求下機，班機隨後於當晚11時15分飛往阿姆斯特丹。而該名荷蘭女乘客隔天在約翰尼斯堡一間醫院不治，被確認感染漢他病毒安地斯株（Andes strain）。

荷蘭國家公共衛生與環境研究院（RIVM）指出，感染漢他病毒後，症狀潛伏期從幾天到最長60天不等，平均約2至4周。荷蘭公共衛生服務機構（GGD）已著手聯繫同班航班上的所有旅客，提醒他們密切留意相關症狀。CNN報導，世界衛生組織（WHO）正聯絡一名死者曾乘坐的航班上共88名乘客。

▲ 洪迪斯號航程圖。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

船上載23國150名旅客 航向特內里費

洪迪斯號郵輪搭載來自23個國家的近150名旅客，約一個月前從阿根廷最南端城市烏斯懷亞（Ushuaia）出發，目前正從西非維德角（Cape Verde）海域駛往西班牙加那利群島的特內里費（Tenerife），預計9日抵港。

WHO證實，船上出現的病毒為安地斯株，是一種罕見且可在人與人之間透過密切接觸傳播的變異株，主要流行於南美洲。

英德荷患者緊急撤離 多人隔離觀察中

船上3名乘客已於6日緊急撤離，其中一名56歲英籍男性、前警員安斯蒂（Martin Anstee）被送往荷蘭萊頓大學醫學中心隔離，接受《天空新聞》訪問時稱他身體狀況「還可以」；一名65歲德國籍女性被轉送至德國杜塞道夫醫院，院方稱她目前狀況穩定、未出現感染跡象。

另一名41歲荷蘭籍男性則於7日清晨抵達阿姆斯特丹史基浦機場，由救護車送往醫療機構。上述3人目前均未確診，但其中2人出現疑似症狀。

▲ 在維德角首都普萊亞（Praia），一名身穿防護服的醫護人員協助撤離疑似病例下船。（圖／路透）

美CDC追蹤返國旅客 瑞士確診1例

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，正密切追蹤曾在船上的美國旅客，強調對美國公眾的風險目前極低。喬治亞州、亞利桑那州正分別監測1至2名返國旅客，目前均未出現感染症狀。

瑞士方面，一名中途下船返回蘇黎世的男性已確診感染，目前正在當地醫院接受治療，伴侶則預防性自我隔離。

船隻預計9日停靠特內里費後，船上所有人員將接受健康評估，若身體狀況允許，外籍旅客將分別遣返各自國家；14名西班牙籍旅客則將安置於馬德里的軍事醫院隔離觀察。