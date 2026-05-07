安潔莉娜裘莉「洛杉磯9.6億豪宅」出售　傳擬移居柬埔寨

▲安潔莉娜裘莉將洛杉磯歷史豪宅高價出售，外界猜測她可能準備移居柬埔寨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

憑藉《古墓奇兵》、《黑魔女》等代表作紅遍全球的奧斯卡影后安潔莉娜裘莉，如今正式被外界視為啟動「離開洛杉磯計畫」。根據最新房產紀錄，她已將位於洛斯費利斯、占地約2.1英畝的歷史豪宅，以2985萬美元（約新台幣9.4至9.6億元）高價掛牌出售。由於她過去曾多次坦言，自己長年留在洛杉磯只是因為離婚與孩子監護問題，如今隨著最小子女即將成年，也讓這場醞釀多年的「離開美國」計畫再度引爆關注，甚至傳出她未來可能長居柬埔寨。

▲安潔莉娜裘莉曾坦言，自己長年留在洛杉磯只是因為離婚與孩子監護問題。

根據《PEOPLE》報導，知情人士透露，裘莉近來已對豪宅進行全面翻修，並積極安排潛在買家參觀，對於即將能夠擺脫「以洛杉磯為中心」的生活感到十分期待。安潔莉娜裘莉過去接受《好萊塢報導者》訪問時，曾毫不避諱表示：「我留在這裡只是因為離婚，我必須待在這裡。」她甚至直言，洛杉磯是一座讓她感到壓抑與窒息的城市。

這次出售豪宅，被外界認為與她多年來的離婚官司終於逐漸告一段落有關。她與布萊德彼特育有6名子女，長年因監護權問題無法離開洛杉磯生活。不過最小的一對雙胞胎諾克斯與薇薇安，即將在今年7月12日正式滿18歲，也代表她終於能自由安排未來居住地與人生方向。

▲隨著雙胞胎子女即將成年，安潔莉娜裘莉醞釀多年的「離開洛杉磯計畫」似乎正式啟動。

安潔莉娜裘莉是在2017年與布萊德彼特離婚後隔年，以2450萬美元（約新台幣7.9億元）買下這座豪宅。當時外界普遍認為，這裡象徵她婚變後重新開始人生的重要基地，也是6名子女成長的避風港。這棟豪宅本身也充滿話題性。整座莊園過去曾屬於美國傳奇導演塞西爾德米爾所有，充滿濃厚好萊塢黃金年代氣息。整體採布雜藝術（Beaux-Arts）風格，占地超過2英畝（約2448坪），室內空間約1萬1000平方英尺（約309坪），擁有6間臥室與10間浴室。

除了主宅外，莊園內還設有附獨立入口的客房工作室、泳池屋、健身工作室、茶屋，以及附有安全站的獨立車庫，並擁有能俯瞰好萊塢山與格里斐斯天文台的景觀，隱私性與安全規格極高，幾乎等同私人度假村。安潔莉娜裘莉其實早已多次透露，一旦真正搬離洛杉磯，「我會花很多時間待在柬埔寨」，同時也會飛往世界各地探望散居各地的家人。

柬埔寨對她而言，也不只是旅遊地。她於2002年在當地領養長子馬杜斯，多年來持續投入當地公益與人道工作，與柬埔寨建立深厚情感連結。她過去也曾感性表示，相較於好萊塢名流生活，她更嚮往世界各地真實的人情與文化，「我真正想念的，是我在世界不同地方感受到的人性，而不是我從小在這裡成長時接觸的一切。」此外，她也曾坦言，當你擁有一個大家庭時，會更加渴望「隱私、和平與安全」，這也是她一直想離開洛杉磯的重要原因之一。

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