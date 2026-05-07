荷莫茲危機敲警鐘　外媒揭台灣「矽盾」致命傷

▲支撐全球高科技產業的台灣「矽盾」可能比想像中更加脆弱。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣南部的高雄港平時船隻穿梭，通常滿載著來自卡達的液化天然氣（LNG）。然而，自3月初荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉以來，高雄永安液化天然氣接收站竟未見任何一艘卡達貨船靠岸。這場遠在中東的危機，正為台灣敲響最沉重的警鐘，一旦面臨封鎖，支撐全球高科技產業的「矽盾」可能比想像中更加脆弱。

「11天」的生命線 能源缺口成封鎖預演

根據《彭博社》報導，這場斷航危機被視為中國大陸可能實施封鎖的「現實版預演」。台灣目前約有96%的能源依賴進口，其中液化天然氣佔總發電量的一半。不同於煤炭或油料，天然氣極難儲存，台灣的儲備量僅能維持11天。

根據智庫兵棋推演，一旦海上遭到軍事封鎖，台灣的能源可能在數週內告罄，屆時將重創電力需求極高的半導體產業。

能源署副署長陳崇憲坦言，「我們正從這場戰爭中學習，台灣需要擁有自己的能源。」目前政府正透過高價購買現貨市場的燃料來填補空缺，成本比長約貴了一倍以上，雖然官方宣稱供電可支撐到7月，但長期的能源安全仍是迫在眉睫的挑戰。

晶片奇蹟背後的陰影 電力黑洞難填補

諷刺的是，讓台灣成為經濟強權的AI晶片與台積電（TSMC），正是讓這座島嶼變得脆弱的主因。台灣生產全球90%的最尖端晶片，但這些設備極度耗電。美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）直指，台灣GDP增長猛烈，但電網卻難以跟上步伐，「他們肯定希望10年、20年前就解決了這個問題。」

為了自保，許多一線大廠正尋求備援電力，但大多仍依賴柴油發電機，因為燃料電池與儲能系統價格昂貴且無法支撐長達數日的停電。台達電能源基礎設施事業群總經理李延庭警告，儲能系統並非設計用於長時斷電，「如果能源供應高度依賴進口，企業能做的其實有限。」

能源政策陷入僵局 「矽盾」面臨碎裂危機

過去十年，台灣能源政策陷入嚴重的黨派拉鋸戰。積極的核電除役留下了電力缺口，但綠能轉型的速度卻跟不上科技業的胃口。美國外交官形容台灣現在的處境如同「鴨子划水」，表面看似平靜，水面下卻為了尋求能源多元化而拼命掙扎。

彭博經濟首席地緣經濟分析師韋爾許（Jennifer Welch）預測，若中國大陸發動封鎖，不僅會阻斷能源，也會截斷半導體生產所需的關鍵原料。在這種極端情境下，台灣的GDP可能遭受12.5%的慘重打擊，全球供應鏈也將隨之崩潰。

地緣政治夾縫 台灣正與時間賽跑

隨著川普（Donald Trump）可能在與習近平會面時將台灣視為談判籌碼，台灣內部的焦慮感與日俱增。儘管台灣正積極增加對美能源採購、評估重啟核電的可能性，甚至向烏克蘭取經如何保護能源節點，但政治僵局依然是最大絆腳石。包括預算卡關、土地糾紛與社會對核能的疑慮，都讓改革路徑充滿阻礙。

退役上將李喜明認為，北京可能選擇「快戰」以避免國際干預。而位於高雄的液化天然氣接收站，早已多次出現在共軍模擬攻擊的畫面中。對於台灣官員而言，現在最核心的戰略只有四個字：爭取時間。在真正的危機來臨前，這面「矽盾」是否能經得起衝擊，仍是未定之天。