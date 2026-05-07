生鮮宅配滲出黃色液體！她聞到「濃濃尿騷味」崩潰　物流司機認了

▲日本關東地區一名會員投訴，他收到宅配家中的農產品後，發現袋子裡積滿黃色液體，且還有尿騷味。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

經銷在地農產品的日本生活協同組合「CO-OP未來」爆發離譜食安事件！有會員收到宅配冷藏生鮮後，驚見商品竟然泡在黃色液體裡，且還散發出濃濃的尿騷味。該組織調查後證實，污染來源竟是宅配司機在送貨時尿急，直接在貨車內向保麗龍盒「臨時解放」，結果尿液從破洞滲漏，流進了下方準備配送給顧客的食品包裝。

根據日媒《產經新聞》，總部位於埼玉縣埼玉市的CO-OP未來，主要在東京都、埼玉縣、千葉縣等地提供生鮮與日用品宅配服務。事件發生於4月28日，當時有顧客向該業者投訴，表示收到的冷藏商品「浸泡在黃色的液體中」，且聞起來很明顯就是尿騷味。

CO-OP未來接獲顧客通報後旋即展開調查。結果發現，負責宅配的外包物流司機當天在工作時因突然尿急、但一時之間找不到廁所，竟然直接在貨車後方車廂內，朝著原本準備丟棄的保麗龍箱排尿。

豈料，該保麗龍箱本身有裂縫。司機為了騰出作業空間，又將裝有尿液的保麗龍盒疊放到尚未配送的商品箱上方，導致尿液從裂縫滲出，流進下方裝有冷藏食品的箱子內，最終污染商品。

更誇張的是，司機似乎完全沒察覺液體外漏，就這樣將遭到污染的商品原封不動送到客戶家中，直到該名客戶向業者投訴後才導致事件曝光。

對此，CO-OP未來昨（6）日在官網發布聲明，正式向受影響的會員與當地居民道歉，「發生了危及食品安全與安心的重大事件，對於引發會員們的恐慌與不安，我們深感抱歉。」

CO-OP未來也強調，這僅是外包物流公司的問題，而是整個組織都必須嚴肅看待的管理缺失。未來將全面檢討配送制度，包括事前確認配送路線上的廁所位置、建立可緊急使用的設施名單，並加強資訊共享與員工教育，避免類似事件再次發生。