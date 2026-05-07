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阿拉斯加山崩炸出「481公尺海嘯」！追平台北101　全球史上第2高

▲▼美國阿拉斯加東南部知名觀光景點特雷西峽灣因山崩而引發巨型海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國阿拉斯加東南部知名觀光景點特雷西峽灣因山崩而引發巨型海嘯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國阿拉斯加東南部知名觀光景點特雷西峽灣（Tracy Arm fjord）去年8月發生罕見巨型海嘯（megatsunami），科學家研究指出，一場由氣候變遷引發的大規模山崩，讓高達6400萬立方公尺的岩石墜入峽灣，掀起481公尺高的巨浪，幾乎逼近台北101大樓508公尺的高度，成為全球史上第二高海嘯。專家警告，「下次可能不會這麼幸運。」

根據《天空新聞》，最新研究成果已刊登於國際期刊《科學》（Science）。研究指出，事發於2025年8月10日清晨5時26分，阿拉斯加東南部特雷西峽灣附近一處山體突然崩塌，相當於24座大金字塔的岩石從約1公里高的峭壁墜落，在不到1分鐘內以衝入南索耶冰川（South Sawyer Glacier）末端與峽灣水域，瞬間掀起滔天巨浪。

特雷西峽灣位於通加斯國家森林（Tongass National Forest）內，以冰川、瀑布與高聳花崗岩峭壁聞名，也是熱門郵輪觀光路線。該峽灣全長約40公里、最窄處僅約1公里，兩側峭壁高度超過1000公尺，特殊狹長地形也讓海浪能量被進一步放大。

▲▼美國阿拉斯加東南部知名觀光景點特雷西峽灣因山崩而引發巨型海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

研究團隊指出，這波海嘯高度最高達481公尺，不僅超越紐約帝國大廈（Empire State Building），也遠高於倫敦碎片大廈（The Shard）。科學家透過衛星影像、空拍照片、地震資料，以及峭壁植被遭海浪剝除後留下的痕跡，重建整起災難過程。由於現場沒有拍到海嘯畫面，因此植被遭「削平」的高度，成為推估海嘯高度的重要依據。

研究主持人、加拿大卡加利大學地貌學家舒加爾（Dan Shugar）直言，事故發生在清晨「實在是不可思議的幸運」。他警告，「下一次，而且一定還會有下一次，我們可能就不會這麼幸運了！」

▲▼美國阿拉斯加東南部知名觀光景點特雷西峽灣因山崩而引發巨型海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，特雷西峽灣平時每天約有3艘郵輪通行，另有其他觀光船會靠近山崩區數公里範圍內航行。幸好事發時間較早，當時沒有郵輪或船隻在附近，因此未釀成傷亡。不過，部分郵輪公司事後已宣布停止駛入該峽灣。

研究認為，氣候變遷導致冰川快速退縮，是這起災難的關鍵因素。倫敦大學學院（UCL）學者希克斯（Stephen Hicks）指出，冰川原本如同「支撐物」穩定山體，但隨著暖化導致冰層退縮，失去支撐的岩石最終大規模崩落。

目前全球史上最高海嘯紀錄，同樣發生在阿拉斯加。1958年利圖亞灣（Lituya Bay）曾因山崩引發高達530公尺的超級海嘯，而這次特雷西峽灣事件，則成為有紀錄以來第二高。

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