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女嬰遭保母掉包！　未婚媽養1年半「越長越黑」才驚覺：不是親生的

▲▼女嬰遭保母掉包！母養1年半驚：越長越黑。（圖／翻攝自Khaosod）

▲儘管保母已經被判刑，但被害母親仍然找不到親生骨肉下落。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名年輕母親因故將剛出生的女兒託付給保母照顧，沒想到5個月後領回的孩子，越養卻越覺得孩子與自己長得不像，直到女兒2歲才發現不是自己的親生骨肉，早就被當初的保母調包。原來該名保母疑似為了牟利，將她的親生女兒賣給一對緬甸籍夫婦，再花1萬泰銖買來另一名女嬰塞給被害人。

剛滿月就託付！狠心保母開價1萬泰銖「買嬰換女」

根據Khaosod報導，現年24歲的受害母親2022年時未婚懷孕且與男友分手，她透過朋友介紹認識了29歲的保母。與丈夫共同育有4個孩子的保母表示，自己非常喜歡小孩，願意幫她扶養，於是女子便搬去春武里府與保母同住，並在2022年10月生下一名女兒。

孩子出生後，她卻改變主意，想要將孩子要回來扶養，於是雙方約定以每個月8000泰銖（約新台幣7808元）的價格，由保母代為照顧女兒，女嬰生母則是外出到工地上班，並住在工地。女嬰出生後，保母曾表示，有一對夫妻想要以2萬泰銖（約新台幣19521元）買下女嬰，但被女子拒絕。保母便承諾願意繼續代替她照顧女兒。

女子只要有空就會前往保母家看望女兒，直到女嬰5個月大時，保母突然將孩子送回給生母，聲稱自己有急事要處理。女子隨後將孩子帶回老家交由祖母照顧，雖然在孩子7個月大時，她曾懷疑女兒「臉變黑、變大」，跟小時候長得不一樣，但祖母勸她「別想太多，是自己的孩子就好好養」，她才打消報警念頭，沒想到這一錯就是2年。

陌生女子私訊「想看我女兒」　生母見影片崩潰：孩子被調包了

直到2024年3月，女嬰母親突然收到一名陌生女子的臉書私訊。對方開口就問，「我的女兒過得好嗎？能不能傳照片給我看？」甚至附上了一段女子曾經傳給保母的女兒影片。經過比對才知，原來當年保母花了1萬泰銖（約新台幣9760元）從對方手中買下女嬰，再將該名女嬰調包，裝成女子的女兒送回。

女子得知真相後心碎欲絕，立刻聯繫保母詢問親生女兒下落，卻慘遭對方封鎖。她隨即向警方報案並進行DNA檢測，結果證實她扶養了1年多的孩子與她「完全沒有血緣關係」。

保母遭判5年！親生女兒下落不明　恐淪「人類貿易」受害者

雖然警方隨後逮捕了保母，她也坦承因涉及金錢利益將孩子掉包，並聲稱將女子的親生女兒交給了一對緬甸籍夫婦。保母一審被判處10年有期徒刑，因認罪減刑至5年，目前正保釋候審準備上訴。然而，被害母親的親生女兒至今仍下落不明。

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