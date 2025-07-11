史上首次！神戶「冰窖開箱」20噸冰塊全部融化　全場驚呆

▲六甲山今年存的20噸冰塊開箱「全部融化」。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

日本神戶六甲山作為「天然冰箱」冷藏室使用，儲存了約20噸的冰塊，沒想到近日因天氣炎熱，今天（11日）當地觀景台舉辦一年一度的「冰窖開箱」儀式，今年卻罕見首次出現無冰現象，冰塊全部融化，引起日本網友熱烈討論。

六甲山觀景台「六甲枝垂」猶如一顆大樹矗立山頂，裡面儲藏有冬季製作的自然冰，藉由吹到展望台地下冰室裡冷卻空氣，而這些冷氣又被送到展望台的主幹「風室」，進而能感受到涼風的構造，即使是盛夏，風室內室溫也都保持在20度左右。

六甲山每年一度都會舉辦「冰窖開箱」日，已經歷14屆，今年3月館方將切割好的冰塊放在觀景台的地下冰窖，並於今天開箱，以供遊客體驗天然冷風。沒想到一打開全場驚呆了，原本儲存約20噸的冰塊竟全數融化，冰窖內空無一物，現場群眾大失所望，館方研判，可能因連日高溫導致。

往年，館方都會從附近水池切割天然冰來儲存，但受暖冬等氣候異常影響，難以獲得足夠的冰塊，今年開始，改用附近滑雪場取得的人造冰來儲存，人造冰比天然冰更容易融化，因此特別增加25%的量，共存了20噸的冰塊，未料仍在冰窖開箱日全部融化，館方也直呼「這是首次發生，非常驚訝。」

▼六甲山每年都會切割冰塊存放。

