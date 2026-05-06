綁架姦殺7歲女童「FedEx司機判處死刑」　她生前哭喊錄音檔曝光

▲現年34歲的特納因謀害7歲女童被判死刑。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）



記者吳美依／綜合報導

美國德州前聯邦快遞（FedEx）司機特納（Taner Lynn Horner）趁著送貨之便，綁架一名7歲女童，疑似性侵後撕票，5日被判處死刑。根據法庭直播畫面，他聽見極刑判決時，沒有明顯反應。

送貨員竟是綁架犯 駭人錄音曝光

《美聯社》報導，特納2022年在德州小鎮帕拉戴斯（Paradise）送貨時，將一盒作為聖誕禮物的芭比娃娃送到女童家門口，未料藉機犯案。

女童失蹤2天後遺體才被尋獲，經法醫證實死於鈍器傷害、窒息及勒斃。此外，女童指甲中發現嫌犯DNA，「不應出現的部位」也驗出相關跡證，顯示受害者生前疑似遭到性侵。

法庭上播放的車內影片與錄音檔，讓多名陪審團成員忍不住哭泣。其內容顯示，特納將女童抱上車並威脅「不要叫，否則我會傷害妳」，詢問對方年齡及就讀學校，接著以「出來玩」為由停車，要求女童脫衣。

女童哭著詢問，「你是不是綁架犯？你為什麼要這樣做？」特納回答，「因為妳很漂亮。」

在這段長達1個多小時的錄音檔中，可聽見女童尖叫，而特納威脅，「如果妳再不閉嘴，我會更狠地傷害妳。」

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律師求情沒用 他被判死刑

特納4月承認第一級謀殺罪，其辯護律師主張被告患有自閉症，且「畢生備受多種心理疾病折磨」，請求改判無期徒刑。

不過，檢方指出，特納犯後不斷撒謊，例如曾向當局謊稱是送貨時不小心撞倒女童，隨後因為恐慌才失手殺人。

沃斯堡郡（Fort Worth）陪審團也認定，特納仍可能實施暴力犯罪，持續對社會構成威脅，依據其成長背景及犯罪過程，沒有理由判處無期徒刑而非死刑。

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