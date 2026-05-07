　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

急於賣油！傳阿聯關閉油輪定位　冒險穿越荷莫茲海峽

▲▼荷姆茲海峽、荷莫茲海峽（Hormuz）附近的一艘貨船。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽仍有大量貨船滯留。圖非當事商船。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中東戰事持續升溫，全球能源運輸也受到衝擊。據《路透》獨家報導，阿拉伯聯合大公國（UAE）近期疑似為了急於出售原油，讓多艘油輪關閉定位系統，冒險穿越荷莫茲海峽，把受困波斯灣的石油運出。

報導指出，業界人士與航運數據顯示，阿聯與買家近期已讓數艘滿載原油的油輪，在關閉自動識別系統（AIS）的情況下航行，以降低遭伊朗發現或攻擊的風險。雖然這批出口量只占阿聯過去正常出口規模的一小部分，但也顯示該國為了讓石油恢復銷售，願意承擔高度航運風險。

消息人士、船舶追蹤公司Kpler數據及SynMax衛星分析顯示，阿聯國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）4月透過多艘油輪，從波斯灣內的碼頭至少運出600萬桶原油，當中包含阿聯主要出口油種Upper Zakum與Das原油。

伊朗在2月28日美國與以色列展開攻擊後，形同封鎖荷莫茲海峽，除自身出口外，其他油氣運輸大受影響，導致約全球五分之一的石油與天然氣供應受困。加上美國近幾週阻斷伊朗出口，國際油價已升破每桶100美元。

報導提到，戰爭爆發後，ADNOC每日出口量已被迫減少超過100萬桶。其他波斯灣產油國同樣受到衝擊，伊拉克、科威特與卡達不是暫停銷售，就是大幅降價吸引買家；沙烏地阿拉伯則改走紅海航線出貨。

阿聯週一指控伊朗以無人機攻擊一艘通過荷莫茲海峽的空載ADNOC油輪，凸顯該航線風險。ADNOC拒絕對相關出貨置評，但消息人士指出，該公司仍計畫持續出售海峽內側原油，並與亞洲煉油商洽談後續交易。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
373 1 1474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
你有領到嗎　全台最新平均月薪出爐！
戰鬥陀螺「轉速1萬5」竟輸給4歲弟　台灣第一YTR傻眼：決定
伊朗提終戰方案遭川普打槍！官方曝停戰條件
史無前例！川普傳與習近平談4935億對台軍售案　恐違雷根六項

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗提終戰方案遭川普打槍！官方曝停戰條件：沒要求任何讓步

川普巨型金色雕像坐落高球場！本人也按讚：藝術品

任天堂股價重摔7%！Switch 2漲價嚇壞投資人

漢他病毒再添1例！郵輪疫情擴大　法籍女病情惡化隔離中

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」　直擊停20輛警車

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」　停藥可完全恢復

53年懸案破了！失蹤女子「離奇流落3千公里」　失控跳車身亡

日本公車「提早14秒發車」！　客運公司遭政府書面警告處分

40年懸案偵破！警扮「口香糖推銷員」取得DNA　連環殺人魔終認罪

泰國60天免簽將喊卡！　觀光部長宣布：再加收300泰銖入境費

淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

偷拍疑雲+1！北市六星級月子中心下午遭搜索　查扣硬碟主機

高雄男手搖飲料店前突下跪！店員規勸無效急報警　原因曝光

女消防趴下收氣墊...噁男拍攝喊「屁股好翹」　已赴警局備案

黃國昌：軍購條例民進黨搞兩面手法、藍委承受很大壓力

徐薇老師拿隔熱手套開球　獻聲《我願意》球迷超嗨

伊朗提終戰方案遭川普打槍！官方曝停戰條件：沒要求任何讓步

川普巨型金色雕像坐落高球場！本人也按讚：藝術品

任天堂股價重摔7%！Switch 2漲價嚇壞投資人

漢他病毒再添1例！郵輪疫情擴大　法籍女病情惡化隔離中

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」　直擊停20輛警車

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」　停藥可完全恢復

53年懸案破了！失蹤女子「離奇流落3千公里」　失控跳車身亡

日本公車「提早14秒發車」！　客運公司遭政府書面警告處分

40年懸案偵破！警扮「口香糖推銷員」取得DNA　連環殺人魔終認罪

泰國60天免簽將喊卡！　觀光部長宣布：再加收300泰銖入境費

洪詩自爆「睡褲鬆到反折」　母親節感性吐心聲：我應該也要愛自己

你有領到嗎　全台最新平均月薪出爐！　年增2.6%

梅雨季頭髮一秒炸開！4款「抗濕氣神級髮品」救毛躁

金在中罕提生父！　拒絕見面「原諒一個人很難」認：信都沒留下

伊朗提終戰方案遭川普打槍！官方曝停戰條件：沒要求任何讓步

國小新生4校「掛零」連學生都沒有　嘉義縣暫不裁併校

國際帕拉桌球精英賽17日登場！22國好手台北爭亞帕運積分

川普巨型金色雕像坐落高球場！本人也按讚：藝術品

威力彩連20摃「獎號一次看」　下期頭獎衝4.8億

暗室談判崩塌時　透明度如何守護經貿秩序的最後防線

王彩樺砸35萬整鼻　張秀卿一推：又歪了XD

國際熱門新聞

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

傳統「台味早餐」紅到美國！台人驚呆了

郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱

川普傳與習談對台軍售案　恐違雷根六項保證

越南工人遭捲入粉碎機！遺體破碎掛在出料口

校友兒宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

機長通報「撞到人了」　航管驚悚對話曝

川普：伊朗終戰方案完全不能接受　戲弄美國47年

台灣網站高價轉售御守　日本神社怒發聲

伊朗要求美國支付戰爭賠款　川普震怒

川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」

行人跑道閒晃　客機迎面撞上

更多熱門

相關新聞

荷莫茲危機敲警鐘　外媒揭台灣矽盾致命傷

荷莫茲危機敲警鐘　外媒揭台灣矽盾致命傷

台灣南部的高雄港平時船隻穿梭，通常滿載著來自卡達的液化天然氣（LNG）。然而，自3月初荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉以來，高雄永安液化天然氣接收站竟未見任何一艘卡達貨船靠岸。這場遠在中東的危機，正為台灣敲響最沉重的警鐘，一旦面臨封鎖，支撐全球高科技產業的「矽盾」可能比想像中更加脆弱。

川普「自由計畫」喊卡　這國拒開領空內幕曝

川普「自由計畫」喊卡　這國拒開領空內幕曝

美軍「超級大黃蜂」攔截伊朗油輪

美軍「超級大黃蜂」攔截伊朗油輪

法國派遣戴高樂號航艦至紅海　擬為荷莫茲海峽護航

法國派遣戴高樂號航艦至紅海　擬為荷莫茲海峽護航

川普：若伊朗同意履行條件，戰爭將結束

川普：若伊朗同意履行條件，戰爭將結束

關鍵字：

標籤:阿聯荷莫茲海峽石油出口中東戰事航運安全

讀者迴響

熱門新聞

普利斯通新竹廠關閉　551名員工受影響

即／承億集團創辦人戴俊郎離世！　享年54歲

一片紫紅！　「全台雷雨」滯留鋒要來了

獨／女兒邀母親節聚餐沒人接電話　驚見爸爸殺死媽媽

鋒面連炸4天全台雷雨！雨最猛時間曝

「穿洞洞鞋約砲」激情夜下場崩潰　妹子：死定了

快訊／威力彩頭獎6.77億元明到期！　急尋史上最大筆失聯幸運兒

獨／母親節前失聯　承億董座倒臥書法工作室亡

遭霸凌退隊！「起亞虎女神」宣佈定居台灣

快訊／00403A開獎！規模791億元史上第2　台積電、台光電列前10大

獨／4歲兒生日許願「希望老師被關」　父吐內幕心碎了

自爆「進一堆工業用餐具」到台灣！中配勸：不如用免洗筷

手槍女王做半套店10年服務萬人！心碎揭下海原因

女警陳芊雯今告別式　近百警送別

泰女星豪門老公「性侵親弟12年」！她早知情仍要嫁

更多

最夯影音

更多
淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起

淚送兒上囚車！朝天宮董娘喊加油　母親節貼文：想跟他說對不起
王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

王彩樺唱「小姐扶欄杆」　台語諧音哏張秀卿聽了嚇歪XD

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

德黑蘭警告：伊朗船艦若遭攻擊　將猛烈攻擊美國中東資產

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中死亡追撞！男騎士「勾到女童腳踏車」遭輾搶救不治

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

台中騎士擦撞腳踏車女童正面影像曝！瞬間倒地遭轎車輾死

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面