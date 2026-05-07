急於賣油！傳阿聯關閉油輪定位　冒險穿越荷莫茲海峽

▲荷莫茲海峽仍有大量貨船滯留。圖非當事商船。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

中東戰事持續升溫，全球能源運輸也受到衝擊。據《路透》獨家報導，阿拉伯聯合大公國（UAE）近期疑似為了急於出售原油，讓多艘油輪關閉定位系統，冒險穿越荷莫茲海峽，把受困波斯灣的石油運出。

報導指出，業界人士與航運數據顯示，阿聯與買家近期已讓數艘滿載原油的油輪，在關閉自動識別系統（AIS）的情況下航行，以降低遭伊朗發現或攻擊的風險。雖然這批出口量只占阿聯過去正常出口規模的一小部分，但也顯示該國為了讓石油恢復銷售，願意承擔高度航運風險。

消息人士、船舶追蹤公司Kpler數據及SynMax衛星分析顯示，阿聯國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）4月透過多艘油輪，從波斯灣內的碼頭至少運出600萬桶原油，當中包含阿聯主要出口油種Upper Zakum與Das原油。

伊朗在2月28日美國與以色列展開攻擊後，形同封鎖荷莫茲海峽，除自身出口外，其他油氣運輸大受影響，導致約全球五分之一的石油與天然氣供應受困。加上美國近幾週阻斷伊朗出口，國際油價已升破每桶100美元。

報導提到，戰爭爆發後，ADNOC每日出口量已被迫減少超過100萬桶。其他波斯灣產油國同樣受到衝擊，伊拉克、科威特與卡達不是暫停銷售，就是大幅降價吸引買家；沙烏地阿拉伯則改走紅海航線出貨。

阿聯週一指控伊朗以無人機攻擊一艘通過荷莫茲海峽的空載ADNOC油輪，凸顯該航線風險。ADNOC拒絕對相關出貨置評，但消息人士指出，該公司仍計畫持續出售海峽內側原油，並與亞洲煉油商洽談後續交易。