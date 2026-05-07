▲日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香，近日被日媒點名爆出緋聞，沒想到話題延燒到外貌變化。她多年前參加甄選的照片被翻出，引來大批網友熱議，相關貼文瀏覽數突破2300萬，是否動過醫美成為焦點。

日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香，網友挖出她早年選拔時的模樣，直呼差異明顯，掀起是否整形的口水戰。日本網友「ターナー先生」日前在社群平台X發文，分享佐佐木舞香於2017年4月底參加最終審查的畫面。當時年僅17歲的她站在舞台上笑容燦爛，臉型較圓潤，和現在給人的甜美成熟感相比，氣質確實不同。

▲日本偶像女團「=LOVE」成員佐佐木舞香以前長相被起底。（圖／翻攝X）

部分網友質疑她鼻子與眼睛變化太大，認定靠醫美調整；但也有人力挺，認為女生從少女到成年本來就會改變，加上瘦身與妝髮技巧進步很正常。甚至有人貼出她童年舊照，強調本來就顏值出眾，反批爆料者刻意抹黑形象。