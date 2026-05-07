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衛星打臉美軍！伊朗炸毀228處設施　專家：幾乎沒打偏

▲▼2026年3月29日，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地一架美國波音E-3 「哨兵」空中預警機（E-3 Sentry）在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

▲2026年3月29日，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地一架美國波音E-3 「哨兵」空中預警機（E-3 Sentry）在伊朗襲擊後受損。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

自美伊衝突爆發以來，美軍在當地的受損情況似乎遠比官方通報更為慘烈。《華盛頓郵報》透過獨家衛星影像分析發現，伊朗對中東各地美軍基地的打擊極為精準，至少損毀或摧毀了228處建物與設備，規模遠超美國政府公開承認的數字。專家更直言，現場幾乎沒有打偏的彈坑，顯示美軍嚴重低估了伊朗的戰力。

衛星影像打臉　美軍基地228處遭精準擊毀

根據《華盛頓郵報》對衛星影像的最新調查分析，自2月28日戰爭開始後，伊朗的空襲已導致美軍在中東的15個基地受到重創。受損目標多達228處，包括營房、機庫、油庫、飛機，以及關鍵的雷達、通訊與薩德（THAAD）、愛國者（Patriot）防空系統。

這項數據與美軍官方公開的資訊落差極大。報導指出，美軍為了保護官兵安全，在開戰初期雖已將大部分人員撤離至伊朗火力範圍外，但留下的設施仍淪為活靶。

美軍坦言「受損嚴重」　關鍵防空系統淪活靶

根據美軍統計，截至4月底，空襲已造成7名官兵喪生，其中6人位於科威特，1人位於沙烏地阿拉伯；另有超過400人受傷。儘管多數傷者已重返崗位，但至少有12人傷勢嚴重。

其中受創最嚴重的是美軍第五艦隊總部以及位於科威特的三個基地。一名美國官員透露，海軍支援活動（Naval Support Activity）基地的受損程度堪稱「廣泛且嚴重」，導致總部不得不暫時遷往美國本土佛州的麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base），短期內恐怕難以回歸。

無人機戰略誤判　專家：伊朗幾乎沒有打偏

「伊朗的攻擊非常精準，完全沒有出現代表打偏的彈坑。」戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問柯恩希恩（Mark Cancian）在受審閱影像後表示，這顯示美軍低估了伊朗的瞄準能力。

專家指出，美軍在中東的脆弱性源於多重誤判。首先是伊朗軍隊的韌性超出了川普（Donald Trump）政府的預期，且美軍對現代無人機戰爭的適應不足。

儘管美軍攔截了大量攻擊，但代價極高。數據顯示，美軍在短短一個多月內就耗費了戰前庫存約53%的薩德攔截彈與43%的愛國者攔截彈，防空武力面臨枯竭風險。

資訊不對稱？美國政府遭控「限制衛星影像」掩蓋慘況

值得注意的是，在戰爭期間獲取中東衛星影像變得極為困難。兩大衛星廠商Vantor和Planet應美國政府要求，限制或扣留了影像發布。然而，伊朗官媒卻不斷在社群媒體發布高解析度影像展示戰果。

《華郵》透過比對歐盟「哥白尼」（Copernicus）衛星系統影像，證實了109張伊朗發布影像的真實性，並未發現變造痕跡。專家布雷默（Maximilian Bremer）感嘆，現在已進入戰場「全透明」的時代，「感覺我們應該是在進攻，但在這些基地周圍，我們絕對是在防守。」

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