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糗大！教宗良十四世被當詐騙集團　銀行員接電話「直接掛斷」

糗大！教宗良十四世被當詐騙集團　銀行員接電話「直接掛斷」

圖文／鏡週刊

現任教宗良十四世（Leo XIV）謙遜親民的作風早已傳為美談，但近日一段他在即位之初遭遇的戲劇化軼事被公開，意外揭露了這位全球天主教領袖在處理庶務時，也難敵銀行的官僚制度，甚至面臨被當成「詐騙電話」的窘境。

這段趣味插曲發生在教宗即位約2個月後。由於良十四世在去年5月當選教宗後，居住地已完全搬遷至梵蒂岡，為了更新故鄉美國芝加哥銀行帳戶中的電話與住址資料，他決定親自撥打這通跨海電話處理。這段往事近期由教宗的多年老友、同樣來自芝加哥的麥卡錫（Tom McCarthy）神父，在伊利諾州一場傳教團體聚會中曝光。

麥卡錫神父透露，由於該帳戶是在即位前開立，登記名仍是教宗的本名「羅伯特．普瑞弗斯特」（Robert Prevost）。電話接通後，銀行行員依照程序進行身分驗證，接連詢問了多項安全問題，教宗也如流對答、一一通過審核。原以為手續即將完成，行員卻突然表示，根據系統要求，客戶必須「親自臨櫃辦理」才能變更資料。

面對這項「不可能的任務」，教宗面露難色地解釋自己目前的情況實在無法配合，在雙方僵持一段時間後，教宗試著表明身分，誠懇地詢問：「如果我告訴您我是教宗良十四世，這會成為變更規定的特別考量因素嗎？」沒想到行員一聽，直覺認定這是通語帶戲謔的惡作劇電話，二話不說便直接掛斷，讓教宗當場吃了閉門羹。

教宗並未因此放棄，轉而向另一位在金融界頗有人脈的好友西亞納（Bernie Scianna）神父求助。西亞納神父聯繫上銀行行長，起初行長仍堅持「一切必須依照規定辦理」，直到神父半開玩笑地直言：「既然如此，那我們別無選擇，只好把教宗的帳戶轉移到別家銀行了。」行長這才意識到事態特殊，隨即改變態度，同意以專案方式協助完成資料變更。

麥卡錫神父與西亞納神父皆與教宗同屬奧斯定會，3人擁有超過40年的深厚情誼。這段連教宗都感到無奈的銀行溝通經驗曝光後，不僅讓外界看見教宗平易近人、親力親為的一面，更引起無數網友共鳴，感嘆「原來連教宗也會遇到這種平凡人的煩惱」。

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