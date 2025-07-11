國民黨砍台電千億撥補改發1萬　黨政人士：為救罷免與10萬台電人為敵

▲國民黨版特別條例今三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（11日）三讀通過「普發現金但刪除撥補台電千億」版本的強化安全韌性特別條例，黨政人士指出，以傅崐萁為首的國民黨立委以為人民忘了過去毀憲亂政的惡行，又在國會變本加厲，竟在颱風剛離開、各地仍有災情待修復的同時，刪除撥補台電1000億預算，可見國民黨一心拖垮台灣。

因應美國對等關稅衝擊，國民黨團今在人數優勢下，三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，刪除撥補台電的1000億，並增列發放現金每人1萬元，整體預算規模上看5400億。

黨政人士指出，國民黨加碼2300億、普發現金1萬，不只無法促進消費，還掏空國庫，預期支出遠高於撥補台電，這不只是假監督，更是拿納稅人心血替被罷免藍委買票；一向高喊財政紀律的民眾黨竟也跟進，「小草」吞得下去嗎？

事實上，撥補台電是全國工總也認同並支持的方針，國民黨立委要電的時候找台電，災害的時候找台電，需要撥補台電時卻寸步不讓，與全國超過10萬名台電員工、眷屬、包商作對，並靠著普發現金轉移罷免焦點，以為「買票有用」的思維，讓人不敢恭維。

黨政人士說，近年民進黨在中央執政、地方城市治理上才是真的做到財政紀律，國民黨只要撒幣、毫無願景擘畫雖不意外，但仍然無奈。今日一早甚至有面臨罷免的藍委在議場拿著紅包袋擺拍，實在讓人誤以為時光回到20年前，哭笑不得。