　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火燒下體傷口抹鹽！10種刑具虐死員工　露營區惡老闆判14年半

▲▼ 露營區老闆私刑打死員工 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投一名露營區老闆夥同3名員工涉嫌動用私刑，活活打死一名張姓員工。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳宏瑞／南投報導

南投中寮鄉一處露營區，去年5月間驚傳老闆動私刑打死員工案，42歲謝姓老闆承租該露營區經營數月後，在5月11日深夜夥同何姓、許姓、徐姓3名員工，對一名張姓員工動用私刑，用了10多種刑具外加拳打腳踢，張男被4人圍毆重傷倒地不治，4人事後還撥打119謊稱有人跌倒請求救護。南投地院今（11）日宣判，法官認為4人手段兇殘且心態殘忍，依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月，何男等3人則被判14年到11年6月不等徒刑。

▲▼ 南投露營區老闆私刑打死員工 。（圖／記者高堂堯翻攝）

這起案件發生在去年5月11日深夜，謝男不明原因對47歲張男不滿，於是找來33歲徐姓、40歲許姓、24歲何姓員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷毆打張男。

直到張男倒臥在地一動不動，眾人才驚覺打死人，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了13日才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。

▲▼ 南投露營區老闆私刑打死員工 。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方後續將4人帶回調查，並依法送辦，而南投地檢署訊後將4人依涉犯傷害致死罪，且有勾串逃亡之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地院審理時，謝、何、許、徐等4人均坦承犯行，法官發現謝男等4人在張男昏迷倒地後，不但未於第一時間以正常方式救護，竟還以火燒性器官、抽打腳底、刀戳刺身體、鹽巴刺激傷口等凌虐方式而欲喚醒張男，手段兇殘且心態甚為殘忍，因此依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話
遭川普課25%關稅　日相石破茂怒爆粗口！
紅姐約砲延燒！　健身教練遭誤認怒斥：給我錢都不去
藍5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行
2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢業
他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼了
台積電「最年輕副總」李文如請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

火燒下體傷口抹鹽！10種刑具虐死員工　露營區惡老闆判14年半

2勇消救人殉職！薇閣李傳洪致贈慰問金　月供4萬到子女大學畢業

對鄰居幼女強制猥褻！囂張淫男竟辯：男性本能激發...下場出爐

犯保新法上路2年！400專家齊聚研討　跨域守護被害人不孤單

快訊／新北漁港驚傳連人帶車衝入海　男駕駛無生命跡象搶救中

酒後被狗吠拿棍猛K！飼主救愛犬「猛坐胸腹」壓死他　判刑8年半

快訊／台中生薑庫房大火濃煙竄天　「3棟並排」釀全面燃燒

團購主李女曾開安親班詐騙多名家長　她嘆：王家五口以死伸冤

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

火燒下體傷口抹鹽！10種刑具虐死員工　露營區惡老闆判14年半

2勇消救人殉職！薇閣李傳洪致贈慰問金　月供4萬到子女大學畢業

對鄰居幼女強制猥褻！囂張淫男竟辯：男性本能激發...下場出爐

犯保新法上路2年！400專家齊聚研討　跨域守護被害人不孤單

快訊／新北漁港驚傳連人帶車衝入海　男駕駛無生命跡象搶救中

酒後被狗吠拿棍猛K！飼主救愛犬「猛坐胸腹」壓死他　判刑8年半

快訊／台中生薑庫房大火濃煙竄天　「3棟並排」釀全面燃燒

團購主李女曾開安親班詐騙多名家長　她嘆：王家五口以死伸冤

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級

最穩洋投羅戈順延對味全　兄弟先發輪值動盪、鄭浩均成亮點

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

走入社區貼近長者　台東警宣導深化高齡用路安全觀念

藏兩死胎屍體多年！英女子遭判緩刑　法院認「失去孩子非她之過」

城市交流深化合作　台東市與北市大同區簽署友好備忘錄

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐　體驗划全台唯一S型稻浪獨木舟

街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉生平一次看

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

社會熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

貓羅溪再現大量魚群暴斃　雨傘節也翻肚慘死

即／嘉義某特優里長驚傳家中身亡　家屬忍痛放棄急救

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

即／新北恐怖家暴　兒持刀砍傷媽媽

「感覺她還不錯」　男交出1物賠53.8萬

即／關押191天將重獲自由！　沈慶京3億元交保

即／3歲童被女職員蓋布袋　幼兒園發聲道歉了

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

漢光演訓出車禍　M109A5自走砲「撞爆路邊4車」

車手求情願意悔改　轉身再騙150萬

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

北市婦人撐傘走斑馬線遭撞身亡！

更多熱門

相關新聞

5月平均薪資6萬1902元　PTT狂酸「是我拉低平均」

5月平均薪資6萬1902元　PTT狂酸「是我拉低平均」

行政院主計總處昨（10日）公布5月薪資統計，全體受僱員工（包含全職與兼職，本國與外籍）總薪資平均來到6萬1902元，月增11.56%，年增7.20%；其中，金融及保險業以平均月薪逾7萬元居冠。消息一出，不少網友哀號連連，紛紛自嘲「又是我拖累平均」、「這數字真的離我越來越遠」。

獨／團購主李女正面曝　佈局2年訛2千萬

獨／團購主李女正面曝　佈局2年訛2千萬

陸貨冒充MIT！搶標監視系統判刑1年4月罰24萬

陸貨冒充MIT！搶標監視系統判刑1年4月罰24萬

南投暴雨不斷！軍功橋下駕訓班全淹

南投暴雨不斷！軍功橋下駕訓班全淹

囂張男「試射霰彈槍」轟爆鄰居家　家中竟搜出168發子彈

囂張男「試射霰彈槍」轟爆鄰居家　家中竟搜出168發子彈

關鍵字：

10種刑具虐死員工南投露營區老闆下場

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面