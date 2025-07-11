火燒下體傷口抹鹽！10種刑具虐死員工　露營區惡老闆判14年半

▲▼南投一名露營區老闆夥同3名員工涉嫌動用私刑，活活打死一名張姓員工。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳宏瑞／南投報導

南投中寮鄉一處露營區，去年5月間驚傳老闆動私刑打死員工案，42歲謝姓老闆承租該露營區經營數月後，在5月11日深夜夥同何姓、許姓、徐姓3名員工，對一名張姓員工動用私刑，用了10多種刑具外加拳打腳踢，張男被4人圍毆重傷倒地不治，4人事後還撥打119謊稱有人跌倒請求救護。南投地院今（11）日宣判，法官認為4人手段兇殘且心態殘忍，依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月，何男等3人則被判14年到11年6月不等徒刑。

這起案件發生在去年5月11日深夜，謝男不明原因對47歲張男不滿，於是找來33歲徐姓、40歲許姓、24歲何姓員工毆打張男，眾人先將張男帶到一處販賣物品的福利社，並將現場所有物品，包括掃把、塑膠椅、水管等10多種工具當成刑具，不斷毆打張男。

直到張男倒臥在地一動不動，眾人才驚覺打死人，嚇得連忙輪番替張男CPR，但已為時已晚，到了13日才由其中1人撥打119，謊稱有人摔倒請求救護，但警消到場，張男已明顯死亡。

警方後續將4人帶回調查，並依法送辦，而南投地檢署訊後將4人依涉犯傷害致死罪，且有勾串逃亡之虞向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地院審理時，謝、何、許、徐等4人均坦承犯行，法官發現謝男等4人在張男昏迷倒地後，不但未於第一時間以正常方式救護，竟還以火燒性器官、抽打腳底、刀戳刺身體、鹽巴刺激傷口等凌虐方式而欲喚醒張男，手段兇殘且心態甚為殘忍，因此依傷害致死罪判謝姓老闆徒刑14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月，全案可上訴。