女大生宿舍產子「血流如注」！室友淡定喊：她不是第一次生

▲女大生懷孕期間堅持住在宿舍上鋪，最終竟在深夜突發臨盆。（圖／翻攝自菁媽育兒）

圖文／CTWANT

大學宿舍竟成產房！大陸湖北一名大三女學生，懷胎近足月仍堅持住在宿舍，甚至睡在上鋪。豈料某天深夜突發陣痛，在毫無準備下於寢室產下9斤（約4.5公斤）巨大嬰兒，當場血流如注。更令人錯愕的是，一旁室友竟淡定地說：「她不是第一次生了。」

根據育兒平台《菁媽育兒》報導，當急診醫護人員趕抵現場時，孩子已經出生，臍帶仍未處理，現場一片混亂。醫護一看女學生的情況頓時臉色大變，因為她不但大出血，還生出了一名體重約4.5公斤的巨大嬰兒，立刻將她抬上救護車搶救。

根據報導，這名女大生懷孕期間仍照常上課，甚至在臨近預產期時仍選擇住校。雖然室友多次勸她搬到下鋪或另租住所，她仍堅持待在原本的上鋪，認為方便讀書與應考。直到期末考當晚，她突然感到劇烈腹痛，原想忍到天亮就醫，卻萬萬沒料到胎兒來得如此之快。

該名女學生產程迅速且極為危急，由於整個孕期運動量不足、飲食壓力大，導致胎兒體型偏大，生產時撕裂傷嚴重，大量失血。室友們聞到異味驚醒，發現床鋪下的棉被已被鮮血浸濕，眾人驚慌報案，緊急聯絡120急救單位。

令人錯愕的是，當醫護問為何產婦肚子那麼大還住在宿舍時，同行室友卻語氣平靜地說：「她這不是第一次了，之前已經生過一胎，所以她很淡定。」醫師當場無語，只能搖頭嘆息。

幸好室友反應及時，這名孕婦送醫後成功止血，母子平安無大礙。隔日早上，女子的父親與祖父母趕抵醫院，醫護人員則直言無法理解：「這麼大的孩子，家人竟還讓她住在學生宿舍？」專家提醒，懷孕後期務必要有專人陪同照料，學生若決定同時兼顧學業與生產，勢必要妥善安排住宿與醫療支援，切莫輕忽可能導致致命後果的突發情況。

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